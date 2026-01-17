Фиорентина сообщила о смерти 76-летнего президента клуба

17 января 2026 года итальянский клуб «Фиорентина» сообщил о смерти 76-летнего президента Рокко Коммиссо.

Функционер длительное время проходил лечение от болезни, однако организм Рокко не выдержал борьбы.

Коммиссо приобрел «фиалок» летом 2019 года, заплатив около 160–170 миллионов евро. В период руководства Рокко в 2023 году была открыта современная тренировочная база «Viola Park».

Рокко был основателем телекоммуникационной компании Mediacom, которая обеспечивала ему высокие доходы. Также в 2017 году Коммиссо стал владельцем клуба «Нью-Йорк Космос», спасив его от глубокого кризиса.

Полное заявление «Фиорентины»:

«17 января 2026 года – с большой болью и глубокой скорбью семья Коммиссо вместе с супругой Кэтрин, детьми Джузеппе и Марисой, а также сестрами Италией и Раффаэлиной сообщает о кончине президента Рокко Б. Коммиссо.

После продолжительного периода лечения наш любимый Президент ушёл из жизни, и сегодня мы все скорбим о его утрате. Для своей семьи он был примером и путеводной звездой – преданным и верным человеком, который вместе с супругой Кэтрин отметил 50 лет брака и был строгим, но любящим отцом для своих детей, таким же, каков был его характер: мягким и одновременно решительным.

Его любовь к «Фиорентине» стала величайшим подарком, который он сделал самому себе: незабываемые дни, проведённые с мальчиками и девочками из молодежных команд, постоянная забота, искренний жест и улыбка для каждого. Неутомимый, он трудился до последних дней, посвящая себя своим компаниям – Mediacom и «Фиорентине», а также их будущему.

Футбол был его страстью, а «Фиорентина» стала ею семь лет назад, когда Рокко возглавил «фиолетовый» клуб и полюбил его болельщиков, цвета и город Флоренцию.

«Называйте меня Рокко», – просто говорил он всем благодаря своей необыкновенной эмпатии. Он всегда был рядом с Флоренцией и флорентийцами – и в повседневной жизни, и в самый сложный период пандемии Covid-19, когда кампания «Forza e Cuore» обеспечила значительную финансовую помощь городским больницам.

Viola Park имени Рокко Б. Коммиссо, дом «Фиорентины», навсегда будет носить его имя — как неизгладимый символ его любви и стремления смотреть в будущее молодежи. Мальчики и девочки, выросшие под его руководством в академии, завоёвывали трофеи и продолжают свой путь в мужской и женской основных командах «Фиорентины». Под его руководством «Фиорентина» дважды выходила в финал Лиги конференций УЕФА и один раз – в финал Кубка Италии.

Семья Коммиссо выражает искреннюю благодарность всем, кто был рядом с ним в эти непростые моменты, и уверена, что память о Рокко навсегда останется в сердцах многочисленных людей, которые его любили и разделяли с ним как трудные, так и светлые мгновения жизни.

В этот момент глубокой скорби наши искренние мысли обращены ко всем в «Фиорентине» – персоналу, игрокам и сотрудникам клуба, ко всем, кто знал Рокко, ко всему сообществу Viola, и прежде всего ко всем мальчикам и девочкам, которые и впредь будут нести фиолетовые цвета и память о нашем Рокко по всей Италии и миру.

Мы скорбим о тебе и будем скорбеть всегда».