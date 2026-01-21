В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Сельтой» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сельта

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 20 туров Ла Лиги на счету «Сельты» есть 32 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 команда отстает всего на 2 балла. Кубок Испании клуб покинул на стадии 1/16 финала после поражения против «Альбасете».

За 6 туров Лиги Европы испанцы смогли завоевать 9 баллов, позволяющих им занимать 19 место общей таблицы соревнований. От 25-й ступени клуб отделяет всего 2 очка.

Лилль

Неплохо сезон проходит и для французов. За 18 туров Лиги 1 «Лилль» смог набрать 32 балла, позволяющих ему занимать 5 место турнирной таблицы. От 3-й позиции команда отстает всего на 3 очка. С Кубка Франции команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Лиона».

В Лиге Европы французы демонстрируют идентичные с «Сельтой» результаты – после шести туров на балансе клуба есть 9 баллов. Однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных «Лилль» находиться на 20 месте турнирной таблицы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Сельта» победила в каждом из 3 последних домашних поединков.

«Лилль» проиграл 3/3 предыдущих матчей.

В последних 6 играх Ла Лиги «Сельта» 5 раз сохранила ворота сухими.

Прогноз

Учитывая отличную оборону «Сельты», не стоит ожидать слишком результативного матча. Я поставлю на тотале менее 3 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).