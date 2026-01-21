Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Сельта
22.01.2026 22:00 - : -
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 января 2026, 23:58 | Обновлено 22 января 2026, 00:00
14
0

Сельта – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 22 января в 22:00 по Киеву

21 января 2026, 23:58 | Обновлено 22 января 2026, 00:00
14
0
Сельта – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Сельта

В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Сельтой» и «Лиллем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сельта

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 20 туров Ла Лиги на счету «Сельты» есть 32 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 команда отстает всего на 2 балла. Кубок Испании клуб покинул на стадии 1/16 финала после поражения против «Альбасете».

За 6 туров Лиги Европы испанцы смогли завоевать 9 баллов, позволяющих им занимать 19 место общей таблицы соревнований. От 25-й ступени клуб отделяет всего 2 очка.

Лилль

Неплохо сезон проходит и для французов. За 18 туров Лиги 1 «Лилль» смог набрать 32 балла, позволяющих ему занимать 5 место турнирной таблицы. От 3-й позиции команда отстает всего на 3 очка. С Кубка Франции команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Лиона».

В Лиге Европы французы демонстрируют идентичные с «Сельтой» результаты – после шести туров на балансе клуба есть 9 баллов. Однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных «Лилль» находиться на 20 месте турнирной таблицы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Сельта» победила в каждом из 3 последних домашних поединков.
  • «Лилль» проиграл 3/3 предыдущих матчей.
  • В последних 6 играх Ла Лиги «Сельта» 5 раз сохранила ворота сухими.

Прогноз

Учитывая отличную оборону «Сельты», не стоит ожидать слишком результативного матча. Я поставлю на тотале менее 3 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Сельта
22 января 2026 -
22:00
Лилль
Тотал менее 3 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фрайбург – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фейеноорд – Штурм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Брага – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Сельта Лилль Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 8
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21 января 2026, 08:31 0
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»

Украинец выделил Тайсона Фьюри

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ.
Футбол | 21.01.2026, 23:59
Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ.
Не выдержали прессинга. Ньюкасл дома разгромил ПСВ.
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Футбол | 21.01.2026, 16:22
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «В этом году все против Манчестер Сити»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем