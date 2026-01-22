Лига чемпионов22 января 2026, 00:19 |
Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси
Вспомним все дебютные матчи тренеров лондонцев в самом престижном турнире Европы
22 января 2026, 00:19
25
0
Лиам Росеньор провел первый матч во главе Челси в Лиге чемпионов.
Произошло это в домашнем поединке 7-го тура, в котором лондонцы одержали победу над кипрским Пафосом со счетом 1:0.
По этому поводу вспомним первые матчи всех тренеров «Челси» в Лиге чемпионов, начиная с Джанлуки Виалли в 1999 году.
Первые матчи тренеров Челси в Лиге чемпионов
- 1999 – Джанлука Виалли, 0:0 против Милана
- 2003 – Клаудио Раньери, 1:0 против Спарты
- 2004 – Жозе Моуринью, 3:0 против ПСЖ
- 2007 – Авраам Грант, 2:1 против Валенсии
- 2008 – Луис Фелипе Сколари, 4:0 против Бордо
- 2009 – Гус Хиддинк, 1:0 против Ювентуса
- 2009 – Карло Анчелотти, 1:0 против Порта
- 2011 – Андре Виллаш-Боаш, 2:0 против Байера
- 2012 – Роберто Ди Маттео, 4:1 против Наполи
- 2012 – Рафаэль Бенитес, 6:1 против Копенгагена
- 2013 – Жозе Моуринью*, 1:2 против Базеля
- 2016 – Гус Хиддинк*, 1:2 против ПСЖ
- 2016 – Антонио Конте, 6:0 против Карабаха
- 2019 – Фрэнк Лэмпард, 0:1 против Валенсии
- 2021 – Томас Тухель, 1:0 против Атлетико
- 2022 – Грэм Поттер, 1:1 против РБ Зальцбург
- 2023 – Фрэнк Лэмпард*, 0:2 против Реала
- 2025 – Энцо Мареска, 1:3 против Баварии
- 2026 – Лиам Росеньор, 1:0 против Пафоса
* – тренер во второй раз возглавил Челси
