Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 января 2026, 00:19 |
Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси

Вспомним все дебютные матчи тренеров лондонцев в самом престижном турнире Европы

Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Лиам Росеньор провел первый матч во главе Челси в Лиге чемпионов.

Произошло это в домашнем поединке 7-го тура, в котором лондонцы одержали победу над кипрским Пафосом со счетом 1:0.

По этому поводу вспомним первые матчи всех тренеров «Челси» в Лиге чемпионов, начиная с Джанлуки Виалли в 1999 году.

Первые матчи тренеров Челси в Лиге чемпионов

  • 1999 – Джанлука Виалли, 0:0 против Милана
  • 2003 – Клаудио Раньери, 1:0 против Спарты
  • 2004 – Жозе Моуринью, 3:0 против ПСЖ
  • 2007 – Авраам Грант, 2:1 против Валенсии
  • 2008 – Луис Фелипе Сколари, 4:0 против Бордо
  • 2009 – Гус Хиддинк, 1:0 против Ювентуса
  • 2009 – Карло Анчелотти, 1:0 против Порта
  • 2011 – Андре Виллаш-Боаш, 2:0 против Байера
  • 2012 – Роберто Ди Маттео, 4:1 против Наполи
  • 2012 – Рафаэль Бенитес, 6:1 против Копенгагена
  • 2013 – Жозе Моуринью*, 1:2 против Базеля
  • 2016 – Гус Хиддинк*, 1:2 против ПСЖ
  • 2016 – Антонио Конте, 6:0 против Карабаха
  • 2019 – Фрэнк Лэмпард, 0:1 против Валенсии
  • 2021 – Томас Тухель, 1:0 против Атлетико
  • 2022 – Грэм Поттер, 1:1 против РБ Зальцбург
  • 2023 – Фрэнк Лэмпард*, 0:2 против Реала
  • 2025 – Энцо Мареска, 1:3 против Баварии
  • 2026 – Лиам Росеньор, 1:0 против Пафоса

* – тренер во второй раз возглавил Челси

Лига чемпионов Челси Лиам Росеньор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
