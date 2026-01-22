Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси

Лиам Росеньор провел первый матч во главе Челси в Лиге чемпионов.

Произошло это в домашнем поединке 7-го тура, в котором лондонцы одержали победу над кипрским Пафосом со счетом 1:0.

По этому поводу вспомним первые матчи всех тренеров «Челси» в Лиге чемпионов, начиная с Джанлуки Виалли в 1999 году.

Первые матчи тренеров Челси в Лиге чемпионов

1999 – Джанлука Виалли, 0:0 против Милана

2003 – Клаудио Раньери, 1:0 против Спарты

2004 – Жозе Моуринью, 3:0 против ПСЖ

2007 – Авраам Грант, 2:1 против Валенсии

2008 – Луис Фелипе Сколари, 4:0 против Бордо

2009 – Гус Хиддинк, 1:0 против Ювентуса

2009 – Карло Анчелотти, 1:0 против Порта

2011 – Андре Виллаш-Боаш, 2:0 против Байера

2012 – Роберто Ди Маттео, 4:1 против Наполи

2012 – Рафаэль Бенитес, 6:1 против Копенгагена

2013 – Жозе Моуринью*, 1:2 против Базеля

2016 – Гус Хиддинк*, 1:2 против ПСЖ

2016 – Антонио Конте, 6:0 против Карабаха

2019 – Фрэнк Лэмпард, 0:1 против Валенсии

2021 – Томас Тухель, 1:0 против Атлетико

2022 – Грэм Поттер, 1:1 против РБ Зальцбург

2023 – Фрэнк Лэмпард*, 0:2 против Реала

2025 – Энцо Мареска, 1:3 против Баварии

2026 – Лиам Росеньор, 1:0 против Пафоса

* – тренер во второй раз возглавил Челси