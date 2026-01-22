В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Лионом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Янг Бойз

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 20 туров чемпионата Швейцарии на балансе «Янг Бойз» есть 29 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. От лидера коллектив отстает на 14 баллов, а от зоны выбывания – всего на 2. Из кубка страны клуб вылетел еще на стадии 1/16 финала.

За 6 поединков Лиги Европы швейцарцам удалось добыть в борьбе 9 очков – такие результаты позволяют им находиться на 21-й позиции общей таблицы соревнований. Однако расстояние от 25-й ступени составляет всего 2 балла.

Лион

Несмотря на не слишком стабильное начало сезона, сейчас клуб показывает очень уверенные результаты. После 18 раундов Лиги 1 на балансе «Лиона» есть 33 очка, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. И от 1-го и от 9-го места команду отделяет 10 баллов. В Кубке Франции клуб дошел до 1/8 финала, где сыграет с «Лавалем».

В Лиге Европы коллектив демонстрирует вообще эталонные результаты – за 6 туров французы набрали 15 очков, которые теперь позволяют им находиться на 1 месте общей таблицы соревнований. Однако даже от 10-й позиции «Лион» отделяет всего 3 пункта.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Янг Бойз» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей (2 из них были общительными).

«Янг Бойз» пропустил 41 гол в текущем сезоне чемпионата Швейцарии – 2-й худший результат среди всех команд.

Победная серия «Лиона» длится уже 6 матчей подряд.

Прогноз

«Янг Бойз» сейчас находится в не слишком стабильной форме, а «Лион» именно «на ходу». Учитывая последние достижения французов, я поставлю на их победу (с коэффициентом 1.8 по линии БК betking).