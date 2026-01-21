Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Марсель
21.01.2026 22:00 – перерыв 0 : 1
Ливерпуль
Лига чемпионов
21 января 2026, 22:41 | Обновлено 21 января 2026, 22:52
Марсель – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
ВИДЕО. Шоу в Праге: после дубля Фермина Лопеса Левандовски забил автогол
ВИДЕО. Собослаи со штрафного вывел Ливерпуль вперед в матче ЛЧ с Марселем
Галатасарай – Атлетико – 1:1. Как забил сын Симеоне? Видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
