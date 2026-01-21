Лига чемпионов21 января 2026, 22:41 | Обновлено 21 января 2026, 22:52
24
0
Марсель – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
21 января 2026, 22:41 | Обновлено 21 января 2026, 22:52
24
0
21 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский Марсель принимает английский Ливерпуль на стадионе Велодром.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Марсель – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 января 2026, 03:30 22
Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете
Футбол | 21 января 2026, 10:17 12
Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Футбол | 21.01.2026, 20:50
Футбол | 21.01.2026, 14:50
Комментарии 0
Популярные новости
20.01.2026, 07:57 30
21.01.2026, 13:15 10
20.01.2026, 06:22 13
20.01.2026, 08:46 25
20.01.2026, 04:29 11
Бокс
20.01.2026, 22:14
21.01.2026, 10:05 8