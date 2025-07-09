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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 04:15 | Обновлено 09 июля 2025, 04:27
28
0

МАРЕСКА: «Мы счастливы и гордимся. Это финал клубного чемпионата мира»

Главный тренер Челси прокомментировал победу над Флуминенсе в полуфинале

09 июля 2025, 04:15 | Обновлено 09 июля 2025, 04:27
28
0
МАРЕСКА: «Мы счастливы и гордимся. Это финал клубного чемпионата мира»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался, что «горд и счастлив» после выхода своей команды в финал клубного чемпионата мира. Наставник «синих» также похвалил игроков за адаптивность и менталитет после победы над «Флуминенсе» (2:0) в полуфинале.

В изнуряющую жару в Нью-Джерси команда Марески продемонстрировала качество. «Челси» практически не дал сопернику создать моменты, а сам не раз угрожал воротам бразильцев. Два из этих моментов уверенно реализовал Жоао Педро.

В своем дебютном матче в старте 23-летний форвард открыл счет на 18-й минуте, красиво пробив из-за штрафной в дальний угол. А на 56-й минуте оформил дубль – на этот раз мощным ударом под перекладину. Этих голов хватило, чтобы забронировать билеты на «Метлайф Стэдиум» в воскресенье, где в финале «Челси» встретится с «ПСЖ» или «Реалом».

Наставник «Челси» Энцо Мареска не скрывал эмоций: «Мы очень счастливы и очень гордимся тем, что сыграем в финале. Это клубный чемпионат мира – здесь собраны лучшие клубы планеты. И для нас большая честь быть среди них в финале. Мы начали в одном стиле, но соперник немного изменил свою игру, поэтому мы быстро подстроились. Игроки прекрасно справились со всеми условиями – и с погодой, и со всем остальным. В некоторые моменты нам удавалось поддерживать высокий темп, хотя на протяжении всех 95 минут это было физически невозможно. Но в целом команда действовала отлично».

Из-за дисквалификации Лиама Делапа тренерский штаб должен был решить, кто поведет атаку «Челси» в полуфинале. Выбор пал на Жоао Педро, который лишь неделю назад перешел из «Брайтона». И этот выбор полностью себя оправдал.

Энцо Мареска: «Мы знали, что против низкого блока Жоао сможет нам помочь, потому что у него есть качество в завершающей трети поля. Сегодня он показал, насколько хорош. Но это только начало. Мы уже знали, что он умеет играть глубже, что он хорошо связывает игру с партнерами, технически силен в ограниченном пространстве. Именно поэтому мы решили его подписать».

«Челси» завершил матч вдесятером, потому что из-за травмы поле покинул Мойсес Кайседо, который подвернул ногу. Также в составе не было Дариу Эссугу.

Энцо Мареска: «Дариу вчера на тренировке получил мышечное повреждение. Скорее всего, он будет готов уже к следующему сезону. Что касается Мойсеса, он подвернул голеностоп. Когда это случилось, я сказал ему, что можем доиграть вдесятером, ведь оставалось всего 2–3 минуты. Важно не рисковать, потому что в воскресенье – финал. Он хотел попробовать, но почувствовал боль. Так что надеемся, он сможет восстановиться к воскресенью».

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Челси Жоао Педро Жункейра Энцо Мареска пресс-конференция Мойсес Кайседо
Николай Степанов Источник: ФК Челси
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