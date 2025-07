8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 56-й минуте счет стал 2:0 в пользу лондонцев. Дубль оформил бразильский новичок команды Жоао Педро.

Свой первый мяч форвард положил на 18-й. После второго забитого мяча Энцо Мареска заменил Жоао на Николаса Джексона.

ВИДЕО. Как Жоао Педро оформил дубль в полуфинале КЧМ Флуминенсе – Челси

56' JOÃO PEDRO HAS DONE IT AGAIN! ⚽️⚽️



A brace in his first @ChelseaFC start, two absolute bangers. The Brazilian wonderkid is making serious noise. 💫🇧🇷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/ornUPa0dUe