8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте счет был открыт. За лондонцев отличился Жоао Педро, который положил красивый гол в ворота соперников.

Для Жоао это первый гол в футболке лондонцев. Он проводит второй матч за синих, в летнее трансферное окно бразилец присоединился к столичному гранду из Брайтона.

Педро начинал свою карьеру в Флуминенсе, поэтому после забитого мяча праздновать не стал.

ВИДЕО. Новичок Челси положил шедевр, забив Флуминенсе, где начинал карьеру

18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥



First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc