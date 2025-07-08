ВИДЕО. Новичок Челси положил шедевр, забив Флуминенсе, где начинал карьеру
Жоао Педро забил первый гол за лондонцев и вывел синих вперед в матче 1/2 финала КЧМ-2025
8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.
Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 18-й минуте счет был открыт. За лондонцев отличился Жоао Педро, который положил красивый гол в ворота соперников.
Для Жоао это первый гол в футболке лондонцев. Он проводит второй матч за синих, в летнее трансферное окно бразилец присоединился к столичному гранду из Брайтона.
Педро начинал свою карьеру в Флуминенсе, поэтому после забитого мяча праздновать не стал.
ВИДЕО. Новичок Челси положил шедевр, забив Флуминенсе, где начинал карьеру
18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2025
First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc
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