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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 22:28 | Обновлено 08 июля 2025, 22:47
1251
0

ВИДЕО. Новичок Челси положил шедевр, забив Флуминенсе, где начинал карьеру

Жоао Педро забил первый гол за лондонцев и вывел синих вперед в матче 1/2 финала КЧМ-2025

08 июля 2025, 22:28 | Обновлено 08 июля 2025, 22:47
1251
0
ВИДЕО. Новичок Челси положил шедевр, забив Флуминенсе, где начинал карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте счет был открыт. За лондонцев отличился Жоао Педро, который положил красивый гол в ворота соперников.

Для Жоао это первый гол в футболке лондонцев. Он проводит второй матч за синих, в летнее трансферное окно бразилец присоединился к столичному гранду из Брайтона.

Педро начинал свою карьеру в Флуминенсе, поэтому после забитого мяча праздновать не стал.

ВИДЕО. Новичок Челси положил шедевр, забив Флуминенсе, где начинал карьеру

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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