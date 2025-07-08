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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2025 17:00 - : -
Мидтьюлланд
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Товарищеские матчи
08 июля 2025, 12:39 | Обновлено 08 июля 2025, 12:40
262
0

Динамо Киев – Митьюлланд. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 10 июля в 17:00 по Киеву

08 июля 2025, 12:39 | Обновлено 08 июля 2025, 12:40
262
0
Динамо Киев – Митьюлланд. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

В четверг, 10 июля состоится товарищеская игра между киевским «Динамо» и датским «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Динамо

Коллектив в прошлом сезоне УПЛ завоевал 70 очков в 30 матчах и семнадцатый в истории стал чемпионом Украины. На евроарене дела сложились не так удачно — в 8 матчах Лиги Европы «бело-синие» завоевали всего 4 очка, заняли 34-е место в общей таблице и завершили выступления на турнире. В Кубке Украины «Динамо» уступило «Шахтеру» в серии пенальти после ничейного счета 1:1 в основное и дополнительное время. Также коллектив уже провел 2 тренировочных поединка против венгерской «Кишварды», в 1 «бело-синие» проиграли 2:0, а в 2 разгромили соперника со счетом 3:0.

Мидтьюлланд

За 62 игры чемпионата Дании в прошлом сезоне коллектив завоевал 62 очка и занял 2-е место турнирной таблицы, уступив «Копенгагену» на 1 зачетный пункт. Кубок страны «волки» покинули еще в 1/8 после поражения в игре против «Брондбю». В Лиге Европы команде удалось дойти до 1/16 финала, однако там датчане потерпели поражение от «Реала Сосьедад» с общим за 2 матча счетом 3:7. На сборах команда, как и «Динамо», провела уже 2 контрольные встречи – против «Силькеборга» (победили 2:0) и «Раннерса» (проиграли 3:2).

Интересные факты

  • «Митьюлланд» забил 64 мяча в прошлом сезоне чемпионата Дании – лучший результат среди всех команд турнира. В среднем «волки» отмечались двумя голами за 1 поединок.
  • «Динамо Киев» – единственная команда в топ-30 европейских лигах, закончившая сезон без поражения в чемпионате.
  • Только в одном из последних 5 официальных поединков «бело-синие» забивали более 1 гола. Произошло это в игре против Ингульца в начале мая, тогда «Динамо» победило 4:0.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Динамо Киев товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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