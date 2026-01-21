Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шок в Праге: Барселона пропустила на 10-й минуте матча ЛЧ от Славии
Лига чемпионов
21 января 2026, 22:19 | Обновлено 21 января 2026, 22:25
ВИДЕО. Шок в Праге: Барселона пропустила на 10-й минуте матча ЛЧ от Славии

Васил Кушей поразил ворота каталонцев на старте поединка седьмого тура еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Славия из Праги забила быстрый гол в ворота каталонской Барселоны в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

На 10-й минуте встречи Васил Кушей вывел чешскую команду вперед после передачи Томаша Холеша.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для 25-летнего форварда этот гол стал первым в текущем сезоне главного еврокубка.

Славия и Барселона начали очное противостояние 21 января в 22:00 по Киеву на стадионе Фортуна Арена в Праге.

видео голов и обзор Лига чемпионов Славия Прага Барселона Томаш Холеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
