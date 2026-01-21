Славия из Праги забила быстрый гол в ворота каталонской Барселоны в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

На 10-й минуте встречи Васил Кушей вывел чешскую команду вперед после передачи Томаша Холеша.

Для 25-летнего форварда этот гол стал первым в текущем сезоне главного еврокубка.

Славия и Барселона начали очное противостояние 21 января в 22:00 по Киеву на стадионе Фортуна Арена в Праге.

❗️ ВИДЕО. Шок в Праге: Барселона пропустила на 10-й минуте матча ЛЧ от Славии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine