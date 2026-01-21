ВИДЕО. Шок в Праге: Барселона пропустила на 10-й минуте матча ЛЧ от Славии
Васил Кушей поразил ворота каталонцев на старте поединка седьмого тура еврокубка
Славия из Праги забила быстрый гол в ворота каталонской Барселоны в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
На 10-й минуте встречи Васил Кушей вывел чешскую команду вперед после передачи Томаша Холеша.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для 25-летнего форварда этот гол стал первым в текущем сезоне главного еврокубка.
Славия и Барселона начали очное противостояние 21 января в 22:00 по Киеву на стадионе Фортуна Арена в Праге.
❗️ ВИДЕО. Шок в Праге: Барселона пропустила на 10-й минуте матча ЛЧ от Славии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву
Украинец выделил Тайсона Фьюри