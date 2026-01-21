Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Футболистка Барселоны впечатлила фанов своими формами
21 января 2026, 21:43 | Обновлено 21 января 2026, 21:46
ФОТО. Футболистка Барселоны впечатлила фанов своими формами

Айтана Бонмати поразила своей красотой

ФОТО. Футболистка Барселоны впечатлила фанов своими формами
X. Айтана Бонмати

Полузащитница женской «Барселоны» и обладательница «Золотого мяча»-2025 Айтана Бонмати оказалась в центре внимания болельщиков благодаря появлению на матче баскетбольной «Барселоны».

Айтана посетила игру в Палау Блауграна, поддержав команду «БК Барселона». Фото с трибун клуб опубликовал на официальной странице Barça Femení в соцсети X, и публикация быстро стала вирусной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты обратили внимание не столько на сам визит звезды футбола, сколько на ее фигуру – в частности, на грудь Айтаны, которая обычно скрыта под игровой формой. В комментариях пользователи активно обсуждали внешний вид футболистки вне поля, отмечая, как по-другому она выглядит в повседневной одежде.

Айтана регулярно поддерживает другие команды клуба и не раз появлялась на матчах в роли зрительницы, что еще раз подчеркивает ее связь с «Барселоной» не только как футболистки, но и как настоящей поклонницы клуба.

Айтана Бонмати Барселона Ла Лига девушки lifestyle чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
movkli
Максу цікаво, він поділився радістю)))
Ответить
0
Dfkbvj
чим вразила, сіськами без ліфона, суперінформація, не знаю як би спорт жив дальше без цього)))
Ответить
0
