ФОТО. Футболистка Барселоны впечатлила фанов своими формами

Полузащитница женской «Барселоны» и обладательница «Золотого мяча»-2025 Айтана Бонмати оказалась в центре внимания болельщиков благодаря появлению на матче баскетбольной «Барселоны».

Айтана посетила игру в Палау Блауграна, поддержав команду «БК Барселона». Фото с трибун клуб опубликовал на официальной странице Barça Femení в соцсети X, и публикация быстро стала вирусной.

Фанаты обратили внимание не столько на сам визит звезды футбола, сколько на ее фигуру – в частности, на грудь Айтаны, которая обычно скрыта под игровой формой. В комментариях пользователи активно обсуждали внешний вид футболистки вне поля, отмечая, как по-другому она выглядит в повседневной одежде.

Айтана регулярно поддерживает другие команды клуба и не раз появлялась на матчах в роли зрительницы, что еще раз подчеркивает ее связь с «Барселоной» не только как футболистки, но и как настоящей поклонницы клуба.