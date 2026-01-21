Лига чемпионов21 января 2026, 22:05 |
Ювентус – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов
В среду, 21 января 2026 года, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».
Игра проходит на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинские футболисты «орлов», Анатолий Трубин и Георгий Судаков, начали игру в стартовом составе.
Видеотрансляция матча доступна на платформе MEGOGO.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января
Ювентус – Бенфика – 0:0
Видеотрансляция матча
