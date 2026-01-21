Ювентус – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 21 января 2026 года, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».

Игра проходит на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.

Украинские футболисты «орлов», Анатолий Трубин и Георгий Судаков, начали игру в стартовом составе.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января

Ювентус – Бенфика – 0:0

