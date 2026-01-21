В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фейерноордом» и «Штурмом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фейерноорд

Несмотря на хорошее начало сезона, сейчас клуб демонстрирует не слишком стабильные результаты. В общей сложности, за 19 туров Эредивизе команде удалось набрать 36 зачетных пунктов, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «ПСВ» на данный момент составляет уже 16 очков. Из кубка страны «Фейернорд» вылетел на стадии 1/16 финала от «Херенвена».

За 6 туров Лиги Европы нидерландцам удалось набрать лишь 3 балла, позволяющих занимать 30-ю позицию таблицы турнира. Расстояние от требуемого топ-24 составляет уже 4 очка.

Штурм

Ненамного лучшие выступления демонстрирует и австрийский коллектив. После 17 туров Бундеслиги на балансе команды есть 28 пунктов, позволяющих ей находиться на 3-й позиции турнирной таблицы. Но вот расстояние до лидера небольшое – 3 зачетных пункта. В Кубке Австрии «Штурм» прошел в 1/4 финала, где будет противостоять «Альтаху».

В Лиге Европы австрийцы смогли набрать лишь 4 балла, благодаря которым сейчас занимают 29 место общей таблицы. Расстояние от топ-24 – 3 очка.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой на групповом этапе Лиги Европы в 2022 году. Тогда в 1-й игре выигрыш 6:0 завоевал «Фейернорд», а во 2-й минимально победил «Штурм».

Интересные факты

За последние 12 поединков «Фейернорд» имеет всего 2 победы.

«Штурм» выиграл лишь в 1/5 предыдущих выездных поединков.

«Фейернорд» не может сохранить ворота сухими уже 15 игр подряд, «Штурм» в свою очередь пропускал в каждом из 6 предыдущих матчей.

Прогноз

Два клуба сейчас находятся в не слишком стабильной форме и особенно имеют проблемы с защитой. Я поставлю на то что обе команды забьют (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).