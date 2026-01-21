ФОТО. Как живет Лионель Месси в США. Внутри дома в Майами

Капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси укрепил свое присутствие во Флориде, тихо оформив покупку элитной резиденции на побережье.

Футболист приобрел закрытый особняк в престижном районе Bay Colony в Форт-Лодердейле примерно за 10,8 миллиона долларов, завершив сделку вне рынка еще в прошлом году.

Переезд позволяет Месси оставаться рядом с футбольной инфраструктурой и одновременно существенно повысить уровень комфорта. Дом площадью около 10 500 кв. футов впечатляет масштабом и оснащением: 10 спален и 9,5 ванных комнат; парадный вестибюль с куполом высотой 27 футов; кухня шеф-уровня, зона gym-spa и лаунж для развлечений; главный сьют площадью ~1 600 кв. футов; 170 футов частной причальной линии на участке 0,44 акра; бассейн и гараж на три автомобиля.

Особняк построен в 1988 году, но полностью обновлён с учётом современных стандартов. Он расположен всего в нескольких минутах езды от стадиона, что делает покупку не только роскошной, но и стратегически выгодной.

Таким образом, Месси продолжает выстраивать жизнь в Южной Флориде, сочетая близость к клубу и максимальный комфорт.