Пожелание Моуриньо. Фенербахче работает над трансфер игрока ПСЖ

Турецкий «Фенербахче» активно работает над подписанием 30-летнего центрального защитника ПСЖ Милана Шкриньяра, у которого контракт с французским клубом рассчитан до лета 2028 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Милан является следующей целью «Фенербахче» после перехода Джона Дурана.

Зимой 2025 года Шкриньяр перешел в турецкий клуб на правах аренды. Всего за «Фенербахче» футболист сыграл 23 матча, в которых оформил три гола и два ассиста.

