ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Джон Дуран присоединился к турецкому клубу на правах годовой аренды из «Аль-Насра»
Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим саудовского «Аль-Насра» Джоном Дураном.
Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа, но известно, что «Фенербахче» будет полностью выплачивать зарплату игрока.
Джон Дуран присоединился к «Аль-Насре» зимой 2025 года за 77 миллионов евро, став одним из самых дорогих нападающих мира.
После перехода в «Аль-Наср» Джон Дуран провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» интересуется Андреем Луниным.
Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy
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