ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира

Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим саудовского «Аль-Насра» Джоном Дураном.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа, но известно, что «Фенербахче» будет полностью выплачивать зарплату игрока.

Джон Дуран присоединился к «Аль-Насре» зимой 2025 года за 77 миллионов евро, став одним из самых дорогих нападающих мира.

После перехода в «Аль-Наср» Джон Дуран провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» интересуется Андреем Луниным.