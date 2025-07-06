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Турция
06 июля 2025, 21:28 |
645
1

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира

Джон Дуран присоединился к турецкому клубу на правах годовой аренды из «Аль-Насра»

06 июля 2025, 21:28 |
645
1
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ФК Фенербахче. Джон Дуран

Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим саудовского «Аль-Насра» Джоном Дураном.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа, но известно, что «Фенербахче» будет полностью выплачивать зарплату игрока.

Джон Дуран присоединился к «Аль-Насре» зимой 2025 года за 77 миллионов евро, став одним из самых дорогих нападающих мира.

После перехода в «Аль-Наср» Джон Дуран провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» интересуется Андреем Луниным.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Фенербахче
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