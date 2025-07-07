ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-ветеран продлил контракт с Барселоной
Войцех Щенсны подписал новое двухлетнее соглашение
Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щенсным.
Отмечается, что новое соглашение 35-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» будет действовать в течение двух следующих сезонов.
Войцех Щенсны присоединился к «Барселоне» осенью 2025 года, возобновив ради этого игровую карьеру. С тех пор в составе каталонцев он провел 30 матчей на клубном уровне, пропустив 36 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро.
Ранее «Барселона» официально объявила о подписании вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.
Unfinished Business.— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2025
He’s not done yet. 😤 pic.twitter.com/C6OOvCz7SZ
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