ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-ветеран продлил контракт с Барселоной

Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щенсным.

Отмечается, что новое соглашение 35-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Войцех Щенсны присоединился к «Барселоне» осенью 2025 года, возобновив ради этого игровую карьеру. С тех пор в составе каталонцев он провел 30 матчей на клубном уровне, пропустив 36 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро.

Ранее «Барселона» официально объявила о подписании вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.

Unfinished Business.

He’s not done yet. 😤 pic.twitter.com/C6OOvCz7SZ