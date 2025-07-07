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Испания
07 июля 2025, 19:27 | Обновлено 07 июля 2025, 19:29
815
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-ветеран продлил контракт с Барселоной

Войцех Щенсны подписал новое двухлетнее соглашение

07 июля 2025, 19:27 | Обновлено 07 июля 2025, 19:29
815
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-ветеран продлил контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с польским вратарем Войцехом Щенсным.

Отмечается, что новое соглашение 35-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Войцех Щенсны присоединился к «Барселоне» осенью 2025 года, возобновив ради этого игровую карьеру. С тех пор в составе каталонцев он провел 30 матчей на клубном уровне, пропустив 36 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро.

Ранее «Барселона» официально объявила о подписании вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.

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Войцех Щенсны Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Барселона
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