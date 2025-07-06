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Товарищеские матчи
Полтава
06.07.2025 17:00 – FT 0 : 0
Виктория Сумы
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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 19:59 |
55
0

ФК Полтава не смогла победить перволиговую Викторию

Команды сыграли товарищескую игру, завершившуюся безголевой ничьей

06 июля 2025, 19:59 |
55
0
ФК Полтава не смогла победить перволиговую Викторию
ФК Виктория

6 июля состоялся товарищеский матч между новичком УПЛ ФК «Полтава» и перволиговой «Викторией» из Сум.

Команды встречались в прошлом сезоне на официальном уровне в Первой лиге. Тогда полтавчане дважды праздновали победу: сначала дома – 1:0, а затем на выезде – 2:1.

ФК «Полтава» по итогам соревнований квалифицировался в Премьер-лигу, а вот «Виктория» стала лидером группы «Выбывание».

В товарищеском матче команды продемонстрировали много борьбы, но обнаружить победителя не удалось.

Для главных тренеров эта игра была ради просмотра новых игроков и проверки готовности оставшихся на следующий сезон.

Товарищеский матч. 6 июля

ФК «Полтава» – «Виктория» Сумы – 0:0

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Полтава Виктория Сумы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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