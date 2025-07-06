ФК Полтава не смогла победить перволиговую Викторию
Команды сыграли товарищескую игру, завершившуюся безголевой ничьей
6 июля состоялся товарищеский матч между новичком УПЛ ФК «Полтава» и перволиговой «Викторией» из Сум.
Команды встречались в прошлом сезоне на официальном уровне в Первой лиге. Тогда полтавчане дважды праздновали победу: сначала дома – 1:0, а затем на выезде – 2:1.
ФК «Полтава» по итогам соревнований квалифицировался в Премьер-лигу, а вот «Виктория» стала лидером группы «Выбывание».
В товарищеском матче команды продемонстрировали много борьбы, но обнаружить победителя не удалось.
Для главных тренеров эта игра была ради просмотра новых игроков и проверки готовности оставшихся на следующий сезон.
Товарищеский матч. 6 июля
ФК «Полтава» – «Виктория» Сумы – 0:0
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