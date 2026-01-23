Черноморец не может договориться о переходе игрока Металлиста 1925

Как уже сообщалось, один из самых опытных футболистов Премьер-лиги Владлен Юрченко попал в список желаемых приобретений одесского «Черноморца». Однако нынешний статус 32-летнего полузащитника, который находится на контракте у «Металлиста 1925», по определенным причинам не позволяет одному из лидеров первой лиги реализовать намерения по его привлечению в свои ряды – как на условиях аренды, так и выкупа прав на игрока.

Как стало известно Sport.ua, камнем преткновения может стать финансовый фактор. Сейчас Юрченко продолжает тренироваться в составе молодежной команды «Металлиста 1925», ожидая скорейшего определения своей дальнейшей судьбы.

Известно также, что в услугах Владлена Юрченко заинтересован главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник, под руководством которого футболист играл в бронзовых сезонах 2019/20 и 2020/21.

