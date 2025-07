ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел нового форварда с опытом выступлений в Серии А

Миланский «Интер» официально переманил к себе центрального нападающего «Пармы» Анж-Йоана Бонни.

Оба итальянских клуба не сообщили информацию о сумме трансфера, однако статистический портал Transfermarkt заявил, что Бонни обошелся «Интеру» в 23 миллиона евро.

Молодой французский нападающий заключил соглашение со «змеями» до лета 2030 года.

Анж-Йоан выступал в составе «крестоносцев» на протяжении четырех сезонов. Нападающему удалось оформить 15 голов за клуб и 12 ассистов.

A new Interista joins the family 🇫🇷🖤💙 #ForzaInter #WelcomeAngeYoan

Interisti, the time has come for introductions 🤝#ForzaInter #WelcomeAngeYoan pic.twitter.com/eEfBzXUc1p