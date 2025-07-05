Усман Дембеле побеждал Баварию только один раз в своей карьере

Сегодня в третьем четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет с «Баварией».

Интересный статистический факт объединяет французского нападающего парижан Усмана Дембеле и «Баварию».

Француз 8 раз в своей карьере как игрок «Боруссии», «Барселоны» и «ПСЖ» участвовал в матчах против мюнхенцев. 7 раз эти матчи заканчивались поражением команды Дембеле. Единственная победа была одержана еще в 2017 году в матче Кубка Германии.

2016: СГ, Боруссия – Бавария – 0:2

2017: ЧГ, Бавария – Боруссия – 4:1

2017: КГ, Бавария – Боруссия – 2:3

2017: СГ, Боруссия – Бавария – 2:3

2021: ЛЧ, Бавария – Барселона – 3:0

2022: ЛЧ, Бавария – Барселона – 2:0

2022: ЛЧ, Барселона – Бавария – 0:3

2024: ЛЧ, Бавария – ПСЖ – 1:0

2025: КЧС, ПСЖ – Бавария