Клубный чемпионат мира05 июля 2025, 14:38 |
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Усман Дембеле побеждал Баварию только один раз в своей карьере
Сколько раз француз участвовал в матчах против мюнхенского клуба?
05 июля 2025, 14:38 |
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Сегодня в третьем четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет с «Баварией».
Интересный статистический факт объединяет французского нападающего парижан Усмана Дембеле и «Баварию».
Француз 8 раз в своей карьере как игрок «Боруссии», «Барселоны» и «ПСЖ» участвовал в матчах против мюнхенцев. 7 раз эти матчи заканчивались поражением команды Дембеле. Единственная победа была одержана еще в 2017 году в матче Кубка Германии.
- 2016: СГ, Боруссия – Бавария – 0:2
- 2017: ЧГ, Бавария – Боруссия – 4:1
- 2017: КГ, Бавария – Боруссия – 2:3
- 2017: СГ, Боруссия – Бавария – 2:3
- 2021: ЛЧ, Бавария – Барселона – 3:0
- 2022: ЛЧ, Бавария – Барселона – 2:0
- 2022: ЛЧ, Барселона – Бавария – 0:3
- 2024: ЛЧ, Бавария – ПСЖ – 1:0
- 2025: КЧС, ПСЖ – Бавария
Ousmane Dembele does not like facing Bayern 😬 pic.twitter.com/vTQZ3RVrGf— LiveScore (@livescore) July 5, 2025
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