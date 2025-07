Усман Дембеле побеждал Баварию только один раз в своей карьере

Сегодня в третьем четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет с «Баварией».

Интересный статистический факт объединяет французского нападающего парижан Усмана Дембеле и «Баварию».

Француз 8 раз в своей карьере как игрок «Боруссии», «Барселоны» и «ПСЖ» участвовал в матчах против мюнхенцев. 7 раз эти матчи заканчивались поражением команды Дембеле. Единственная победа была одержана еще в 2017 году в матче Кубка Германии.

Ousmane Dembele does not like facing Bayern 😬 pic.twitter.com/vTQZ3RVrGf