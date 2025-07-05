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  4. Усман Дембеле побеждал Баварию только один раз в своей карьере
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 14:38 |
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Усман Дембеле побеждал Баварию только один раз в своей карьере

Сколько раз француз участвовал в матчах против мюнхенского клуба?

05 июля 2025, 14:38 |
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Усман Дембеле побеждал Баварию только один раз в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Сегодня в третьем четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет с «Баварией».

Интересный статистический факт объединяет французского нападающего парижан Усмана Дембеле и «Баварию».

Француз 8 раз в своей карьере как игрок «Боруссии», «Барселоны» и «ПСЖ» участвовал в матчах против мюнхенцев. 7 раз эти матчи заканчивались поражением команды Дембеле. Единственная победа была одержана еще в 2017 году в матче Кубка Германии.

  • 2016: СГ, Боруссия – Бавария – 0:2
  • 2017: ЧГ, Бавария – Боруссия – 4:1
  • 2017: КГ, Бавария – Боруссия – 2:3
  • 2017: СГ, Боруссия – Бавария – 2:3
  • 2021: ЛЧ, Бавария – Барселона – 3:0
  • 2022: ЛЧ, Бавария – Барселона – 2:0
  • 2022: ЛЧ, Барселона – Бавария – 0:3
  • 2024: ЛЧ, Бавария – ПСЖ – 1:0
  • 2025: КЧС, ПСЖ – Бавария
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клубный чемпионат мира по футболу статистика Усман Дембеле Бавария ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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