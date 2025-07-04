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  4. Клуб, где играли Пирло и Гвардиола, потерял профессиональный статус
Италия
04 июля 2025, 04:40 |
170
0

Клуб, где играли Пирло и Гвардиола, потерял профессиональный статус

«Брешия» не смогла получить лицензию для участия в Серии С из-за долгов

04 июля 2025, 04:40 |
170
0
Клуб, где играли Пирло и Гвардиола, потерял профессиональный статус
ФК Брешия

Известный клуб «Брешия» был лишен профессионального статуса – об этом решение сообщила Федерация футбола Италии на официальном сайте.

Команда, которая была основана в 1911 года, не смогла получить аттестат для участия в следующем сезоне Серии С. Причина – долги перед лигой, футболистами и персоналом.

Владелец «Брешии» Массимо Челлино был обязан заплатить 3 млн евро, но не успел это сделать до заранее определенного срока. Стоит отметить, что будущее команды может оказаться еще хуже – ее перевели в любительскую лигу, но акционеры «Брешии» намерены объявить о прекращении существования клуба.

Футболисты «Брешии» получат статус свободных агентов, а сама команда не будет больше участвовать ни в одном итальянском турнире.

Знаменитый итальянский клуб за время своего существования – 114 лет – четыре раза побеждал в Серии B и неоднократно выступал в элитном дивизионе. В составе «Брешии» в свое время играли известные личности – Андреа Пирло, Пеп Гвардиола, Роберто Баджо, Лука Тони и многие другие.

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чемпионат Италии по футболу Брешия лицензирование клубов Федерация футбола Италии
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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