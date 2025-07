Клуб, где играли Пирло и Гвардиола, потерял профессиональный статус

Известный клуб «Брешия» был лишен профессионального статуса – об этом решение сообщила Федерация футбола Италии на официальном сайте.

Команда, которая была основана в 1911 года, не смогла получить аттестат для участия в следующем сезоне Серии С. Причина – долги перед лигой, футболистами и персоналом.

Владелец «Брешии» Массимо Челлино был обязан заплатить 3 млн евро, но не успел это сделать до заранее определенного срока. Стоит отметить, что будущее команды может оказаться еще хуже – ее перевели в любительскую лигу, но акционеры «Брешии» намерены объявить о прекращении существования клуба.

Футболисты «Брешии» получат статус свободных агентов, а сама команда не будет больше участвовать ни в одном итальянском турнире.

Знаменитый итальянский клуб за время своего существования – 114 лет – четыре раза побеждал в Серии B и неоднократно выступал в элитном дивизионе. В составе «Брешии» в свое время играли известные личности – Андреа Пирло, Пеп Гвардиола, Роберто Баджо, Лука Тони и многие другие.

The FIGC has confirmed that Brescia have been excluded from competing in Serie C for the 2025-26, which means that the club will not be involved in the professional leagues for the first time in its history. pic.twitter.com/6P340FzoAv