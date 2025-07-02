17 матчей без голов. Украинский форвард возвращается в чемпионат Англии

Хорватский «Хайдук» на официальном сайте объявил об уходе трех футболистов, которые играли на правах аренды – они вернуться в свои команды.

Чемпионат Хорватии покинули два левых вингера: Ян Млакар, контракт которого принадлежит итальянской «Пизе», и Стипе Бьюк – он присоединится к испанскому клубу «Реал Вальядолид».

Кроме этого, «Хайдук» попрощался с украинским форвардом Назарием Русиным, который вернется в чемпионат Англии. 26-летний футболист перебрался в Хорватию во время зимнего трансферного окна из «Сандерленда», но так и не сумел проявить себя в новой команде.

Русин сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился забитыми голами, но отдал одну результативную передачу. Украинец должен в ближайшее время вернуться в расположение английской команды, которая в сезоне 2025/26 будет выступать в элитном дивизионе.

Стоит отметить, что тренерский штаб «Сандерленда» не заинтересован в услугах Назария и намерен найти ему новый клуб. Контракт форварда с командой Премьер-лиги действует до июня 2027 года.