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Англия
02 июля 2025, 13:30 |
636
0

17 матчей без голов. Украинский форвард возвращается в чемпионат Англии

Хорватский «Хайдук» объявил об уходе Назария Русина и еще двух футболистов

02 июля 2025, 13:30 |
636
0
17 матчей без голов. Украинский форвард возвращается в чемпионат Англии
Instagram. Назарий Русин

Хорватский «Хайдук» на официальном сайте объявил об уходе трех футболистов, которые играли на правах аренды – они вернуться в свои команды.

Чемпионат Хорватии покинули два левых вингера: Ян Млакар, контракт которого принадлежит итальянской «Пизе», и Стипе Бьюк – он присоединится к испанскому клубу «Реал Вальядолид».

Кроме этого, «Хайдук» попрощался с украинским форвардом Назарием Русиным, который вернется в чемпионат Англии. 26-летний футболист перебрался в Хорватию во время зимнего трансферного окна из «Сандерленда», но так и не сумел проявить себя в новой команде.

Русин сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился забитыми голами, но отдал одну результативную передачу. Украинец должен в ближайшее время вернуться в расположение английской команды, которая в сезоне 2025/26 будет выступать в элитном дивизионе.

Стоит отметить, что тренерский штаб «Сандерленда» не заинтересован в услугах Назария и намерен найти ему новый клуб. Контракт форварда с командой Премьер-лиги действует до июня 2027 года.

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Николай Титюк Источник: ФК Хайдук
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