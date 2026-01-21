Манчестер Сити выплатит болельщикам деньги за поражение в Лиге чемпионов

Игроки Манчестер Сити выступили с идеей компенсировать болельщикам, которые приехали на матч Лиги чемпионов против Буде-Глимта в Норвегию, расходы на переезд и билеты на игру.

Манчестер Сити в непростых морозных условиях неожиданно проиграл скромному сопернику со счетом 1:3.

Бернарду Силва, Рубен Диаш, Родри и Эрлинг Холанд решили, что фанам команды, которые посетили игру, стоит компенсировать все расходы, учитывая неудачный результат.

Манчестер Сити в основном этапе Лиги чемпионов идет на 7-й позиции и претендует на прямой выход в 1/8 финала.