ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон заключил новое соглашение с центральным защитником

Английский клуб «Эвертон» объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Джарредом Брантуэйтом.

По информации клубной пресс-службы, 23-летний футболист пролонгировал соглашение до 2030 года с улучшением зарплаты.

Джарред представляет цвета «ирисок» с 2020 года, сыграв всего 86 поединков за клуб. На счету центрального защитника четыре гола и два ассиста.

Напомним, что «Эвертон» пытается оформить трансфер игрока молодежной сборной Франции.

