Эвертон может подписать игрока молодежной сборной Франции

Английский клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, находится в шаге от трансфера 22-летнего форварда «Вильяреалла» Тьерно Барри.

Как сообщил известный инсайдер Николо Скира, переговоры по переходу футболиста находятся на финальной стадии. Тьерно заключит контракт с английским клубом до 2030 года.

Перед стартом сезон 2024/25 Барри присоединился к «Вильярреалу» из «Базеля». Нападающему удалось провести 37 матчей за клуб, забить 11 мячей и отдать четыре ассиста.

