Эвертон может подписать игрока молодежной сборной Франции
Тьерно Барри договорился с «ирисками» о контракте
Английский клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, находится в шаге от трансфера 22-летнего форварда «Вильяреалла» Тьерно Барри.
Как сообщил известный инсайдер Николо Скира, переговоры по переходу футболиста находятся на финальной стадии. Тьерно заключит контракт с английским клубом до 2030 года.
Перед стартом сезон 2024/25 Барри присоединился к «Вильярреалу» из «Базеля». Нападающему удалось провести 37 матчей за клуб, забить 11 мячей и отдать четыре ассиста.
Thierno #Barry to #Everton from #Villarrral is at the final stage. Ready a contract until 2030. #transfers #EFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2025
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