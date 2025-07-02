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Англия
02 июля 2025, 11:49 | Обновлено 02 июля 2025, 11:55
71
0

Эвертон может подписать игрока молодежной сборной Франции

Тьерно Барри договорился с «ирисками» о контракте

02 июля 2025, 11:49 | Обновлено 02 июля 2025, 11:55
71
0
Эвертон может подписать игрока молодежной сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерно Барри

Английский клуб «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, находится в шаге от трансфера 22-летнего форварда «Вильяреалла» Тьерно Барри.

Как сообщил известный инсайдер Николо Скира, переговоры по переходу футболиста находятся на финальной стадии. Тьерно заключит контракт с английским клубом до 2030 года.

Перед стартом сезон 2024/25 Барри присоединился к «Вильярреалу» из «Базеля». Нападающему удалось провести 37 матчей за клуб, забить 11 мячей и отдать четыре ассиста.

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Тьерно Барри Эвертон Вильярреал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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