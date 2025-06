США принимали абсолютно все розыгрыши Золотого кубка КОНКАКАФ

Параллельно с клубным чемпионатом мира проходит Золотой кубок КОНКАКАФ.

Данный турнир имеет один интересный исторический факт. США являются организаторами (самостоятельно или с другими странами) всех розыгрышей Золотого кубка в истории.

Мехико, Торонто, Ванкувер, Сан-Хосе и Кингстон являются единственными городами из других стран, которые принимали матчи турнира.

Города, принимавшие Золотой кубок КОНКАКАФ:

