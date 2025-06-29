США принимали абсолютно все розыгрыши Золотого кубка КОНКАКАФ

Параллельно с клубным чемпионатом мира проходит Золотой кубок КОНКАКАФ.

Данный турнир имеет один интересный исторический факт. США являются организаторами (самостоятельно или с другими странами) всех розыгрышей Золотого кубка в истории.

Мехико, Торонто, Ванкувер, Сан-Хосе и Кингстон являются единственными городами из других стран, которые принимали матчи турнира.

Города, принимавшие Золотой кубок КОНКАКАФ:

1991: Лос-Анджелес, Пасадена

1993: Даллас, Мехико (Мексика)

1996: Анахайм, Лос-Анджелес, Сан-Диего

1998: Лос-Анджелес, Окленд, Майами

2000: Лос-Анджелес, Сан-Диего, Майами

2002: Пасадена, Майами

2003: Майами, Фоксборо, Мехико (Мексика)

2005: Фоксборо, Ист-Резерфорд, Карсон, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл, Хьюстон

2007: Фоксборо, Ист-Резерфорд, Карсон, Майами, Хьюстон, Чикаго

2009: Карсон, Сиэтл, Коламбус, Окленд, Вашингтон, Хьюстон, Майами, Фоксборо, Глендейл, Филадельфия, Арлингтон, Чикаго, Ист-Резерфорд

2011: Арлингтон, Карсон, Детройт, Шарлотт, Майами, Тампа, Чикаго, Гаррисон, Канзас-Сити, Ист-Резерфорд, Вашингтон, Хьюстон, Пасадена

2013: Пасадена, Арлингтон, Денвер, Майами Гарденс, Атланта, Сиэтл, Ист-Резерфорд, Сэнди, Портленд, Хьюстон, Гаррисон, Чикаго, Балтимор

2015: Ист-Резерфорд, Шарлотт, Атланта, Балтимор, Филадельфия, Чикаго, Карсон, Канзас-Сити, Честер, Фриско, Хьюстон, Глендейл, Фоксборо, Торонто (Канада)

2017: Арлингтон, Кливленд, Денвер, Фриско, Глендейл, Хьюстон, Пасадена, Тампа, Санта-Клара, Сан-Диего, Сан-Антонио, Филадельфия, Нэшвилл, Гаррисон

2019: Пасадена, Денвер, Хьюстон, Шарлотт, Филадельфия, Нэшвилл, Кливленд, Глендейл, Чикаго, Гаррисон, Лос-Анджелес, Фриско, Сент-Пол, Канзас-Сити, Сан-Хосе (Коста-Рика), Кингстон (Ямайка)

2021: Даллас, Арлингтон, Хьюстон, Парадайз, Канзас-Сити, Фриско, Остин, Орландо, Глендейл

2023: Арлингтон, Шарлотт, Чикаго, Цинциннати, Форт-Лодердейл, Глендейл, Гаррисон, Хьюстон, Инглвуд, Парадайз, Сан-Диего, Санта-Клара, Сент-Луис, Торонто (Канада)

2025: Арлингтон, Остин, Карсон, Глендейл, Хьюстон, Инглвуд, Миннеаполис, Парадайз, Сан-Диего, Сан-Хосе, Санта-Клара, Сент-Луис, Ванкувер (Канада)