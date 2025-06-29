США принимали абсолютно все розыгрыши Золотого кубка КОНКАКАФ
Какие города принимали турнир?
Параллельно с клубным чемпионатом мира проходит Золотой кубок КОНКАКАФ.
Данный турнир имеет один интересный исторический факт. США являются организаторами (самостоятельно или с другими странами) всех розыгрышей Золотого кубка в истории.
Мехико, Торонто, Ванкувер, Сан-Хосе и Кингстон являются единственными городами из других стран, которые принимали матчи турнира.
Города, принимавшие Золотой кубок КОНКАКАФ:
- 1991: Лос-Анджелес, Пасадена
- 1993: Даллас, Мехико (Мексика)
- 1996: Анахайм, Лос-Анджелес, Сан-Диего
- 1998: Лос-Анджелес, Окленд, Майами
- 2000: Лос-Анджелес, Сан-Диего, Майами
- 2002: Пасадена, Майами
- 2003: Майами, Фоксборо, Мехико (Мексика)
- 2005: Фоксборо, Ист-Резерфорд, Карсон, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл, Хьюстон
- 2007: Фоксборо, Ист-Резерфорд, Карсон, Майами, Хьюстон, Чикаго
- 2009: Карсон, Сиэтл, Коламбус, Окленд, Вашингтон, Хьюстон, Майами, Фоксборо, Глендейл, Филадельфия, Арлингтон, Чикаго, Ист-Резерфорд
- 2011: Арлингтон, Карсон, Детройт, Шарлотт, Майами, Тампа, Чикаго, Гаррисон, Канзас-Сити, Ист-Резерфорд, Вашингтон, Хьюстон, Пасадена
- 2013: Пасадена, Арлингтон, Денвер, Майами Гарденс, Атланта, Сиэтл, Ист-Резерфорд, Сэнди, Портленд, Хьюстон, Гаррисон, Чикаго, Балтимор
- 2015: Ист-Резерфорд, Шарлотт, Атланта, Балтимор, Филадельфия, Чикаго, Карсон, Канзас-Сити, Честер, Фриско, Хьюстон, Глендейл, Фоксборо, Торонто (Канада)
- 2017: Арлингтон, Кливленд, Денвер, Фриско, Глендейл, Хьюстон, Пасадена, Тампа, Санта-Клара, Сан-Диего, Сан-Антонио, Филадельфия, Нэшвилл, Гаррисон
- 2019: Пасадена, Денвер, Хьюстон, Шарлотт, Филадельфия, Нэшвилл, Кливленд, Глендейл, Чикаго, Гаррисон, Лос-Анджелес, Фриско, Сент-Пол, Канзас-Сити, Сан-Хосе (Коста-Рика), Кингстон (Ямайка)
- 2021: Даллас, Арлингтон, Хьюстон, Парадайз, Канзас-Сити, Фриско, Остин, Орландо, Глендейл
- 2023: Арлингтон, Шарлотт, Чикаго, Цинциннати, Форт-Лодердейл, Глендейл, Гаррисон, Хьюстон, Инглвуд, Парадайз, Сан-Диего, Санта-Клара, Сент-Луис, Торонто (Канада)
- 2025: Арлингтон, Остин, Карсон, Глендейл, Хьюстон, Инглвуд, Миннеаполис, Парадайз, Сан-Диего, Сан-Хосе, Санта-Клара, Сент-Луис, Ванкувер (Канада)
United States 🇺🇸 have been the host or co-host of every 🌎 CONCACAF Gold Cup since it's inception in 1991.— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 29, 2025
2025: 🇺🇸🇨🇦
2023: 🇺🇸🇨🇦
2021: 🇺🇸
2019: 🇺🇸🇨🇷🇯🇲
2017: 🇺🇸
2015: 🇺🇸🇨🇦
2013: 🇺🇸
2011: 🇺🇸
2009: 🇺🇸
2007: 🇺🇸
2005: 🇺🇸
2003: 🇺🇸🇲🇽
2002: 🇺🇸
2000: 🇺🇸
1998: 🇺🇸
1996: 🇺🇸
1993: 🇺🇸🇲🇽
1991:… pic.twitter.com/wK9P6Wvg37
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