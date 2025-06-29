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29 июня 2025, 14:28 | Обновлено 29 июня 2025, 14:47
124
0

США принимали абсолютно все розыгрыши Золотого кубка КОНКАКАФ

Какие города принимали турнир?

29 июня 2025, 14:28 | Обновлено 29 июня 2025, 14:47
124
0
США принимали абсолютно все розыгрыши Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Параллельно с клубным чемпионатом мира проходит Золотой кубок КОНКАКАФ.

Данный турнир имеет один интересный исторический факт. США являются организаторами (самостоятельно или с другими странами) всех розыгрышей Золотого кубка в истории.

Мехико, Торонто, Ванкувер, Сан-Хосе и Кингстон являются единственными городами из других стран, которые принимали матчи турнира.

Города, принимавшие Золотой кубок КОНКАКАФ:

  • 1991: Лос-Анджелес, Пасадена
  • 1993: Даллас, Мехико (Мексика)
  • 1996: Анахайм, Лос-Анджелес, Сан-Диего
  • 1998: Лос-Анджелес, Окленд, Майами
  • 2000: Лос-Анджелес, Сан-Диего, Майами
  • 2002: Пасадена, Майами
  • 2003: Майами, Фоксборо, Мехико (Мексика)
  • 2005: Фоксборо, Ист-Резерфорд, Карсон, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл, Хьюстон
  • 2007: Фоксборо, Ист-Резерфорд, Карсон, Майами, Хьюстон, Чикаго
  • 2009: Карсон, Сиэтл, Коламбус, Окленд, Вашингтон, Хьюстон, Майами, Фоксборо, Глендейл, Филадельфия, Арлингтон, Чикаго, Ист-Резерфорд
  • 2011: Арлингтон, Карсон, Детройт, Шарлотт, Майами, Тампа, Чикаго, Гаррисон, Канзас-Сити, Ист-Резерфорд, Вашингтон, Хьюстон, Пасадена
  • 2013: Пасадена, Арлингтон, Денвер, Майами Гарденс, Атланта, Сиэтл, Ист-Резерфорд, Сэнди, Портленд, Хьюстон, Гаррисон, Чикаго, Балтимор
  • 2015: Ист-Резерфорд, Шарлотт, Атланта, Балтимор, Филадельфия, Чикаго, Карсон, Канзас-Сити, Честер, Фриско, Хьюстон, Глендейл, Фоксборо, Торонто (Канада)
  • 2017: Арлингтон, Кливленд, Денвер, Фриско, Глендейл, Хьюстон, Пасадена, Тампа, Санта-Клара, Сан-Диего, Сан-Антонио, Филадельфия, Нэшвилл, Гаррисон
  • 2019: Пасадена, Денвер, Хьюстон, Шарлотт, Филадельфия, Нэшвилл, Кливленд, Глендейл, Чикаго, Гаррисон, Лос-Анджелес, Фриско, Сент-Пол, Канзас-Сити, Сан-Хосе (Коста-Рика), Кингстон (Ямайка)
  • 2021: Даллас, Арлингтон, Хьюстон, Парадайз, Канзас-Сити, Фриско, Остин, Орландо, Глендейл
  • 2023: Арлингтон, Шарлотт, Чикаго, Цинциннати, Форт-Лодердейл, Глендейл, Гаррисон, Хьюстон, Инглвуд, Парадайз, Сан-Диего, Санта-Клара, Сент-Луис, Торонто (Канада)
  • 2025: Арлингтон, Остин, Карсон, Глендейл, Хьюстон, Инглвуд, Миннеаполис, Парадайз, Сан-Диего, Сан-Хосе, Санта-Клара, Сент-Луис, Ванкувер (Канада)
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США статистика Золотой кубок КОНКАКАФ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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