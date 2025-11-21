Экс-игрок сборной Украины высказался по поводу мирного плана Трампа

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о якобы разработанном «мирном плане Трампа» относительно окончания войны в Украине.

По сообщениям СМИ, администрация президента США Дональда Трампа требует от руководства Украины согласиться на американо-российский мирный план уже в ближайшие дни.

«Россия продолжает убивать невинных людей в Украине. Ежедневно эти монстры терроризируют мирное население. Эта война направлена против детей, женщин и стариков, которые не могут себя защитить.

В то же время Россия ведёт тайные переговоры с США о принудительном окончании войны на условиях России. Это полный провал со стороны США, и если Европа также примет эти условия, это будет катастрофа», – написал Левченко в сторис своего Instagram-аккаунта.

Документ из 28 пунктов, по данным источников, предполагает серьёзные уступки со стороны Украины. Среди ключевых требований – отказ от подконтрольных территорий Донбасса и сокращение армии примерно вдвое.