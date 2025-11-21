Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины высказался по поводу мирного плана Трампа
Другие новости
21 ноября 2025, 03:53 |
262
0

Экс-игрок сборной Украины высказался по поводу мирного плана Трампа

Левченко прокомментировал переговоры США и России

21 ноября 2025, 03:53 |
262
0
Экс-игрок сборной Украины высказался по поводу мирного плана Трампа

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о якобы разработанном «мирном плане Трампа» относительно окончания войны в Украине.

По сообщениям СМИ, администрация президента США Дональда Трампа требует от руководства Украины согласиться на американо-российский мирный план уже в ближайшие дни.

«Россия продолжает убивать невинных людей в Украине. Ежедневно эти монстры терроризируют мирное население. Эта война направлена против детей, женщин и стариков, которые не могут себя защитить.

В то же время Россия ведёт тайные переговоры с США о принудительном окончании войны на условиях России. Это полный провал со стороны США, и если Европа также примет эти условия, это будет катастрофа», – написал Левченко в сторис своего Instagram-аккаунта.

Документ из 28 пунктов, по данным источников, предполагает серьёзные уступки со стороны Украины. Среди ключевых требований – отказ от подконтрольных территорий Донбасса и сокращение армии примерно вдвое.

По теме:
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
Отдать Донбасс? Стал известен текст мирного плана Трампа из 28 пунктов
ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом
Евгений Левченко Дональд Трамп США переговоры российско-украинская война
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела
Футбол | 20 ноября 2025, 22:07 2
Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела
Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела

Сергей Иващенко сообщил, что игроки СК «Полтава» не занимались организацией договорных игр

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20 ноября 2025, 07:53 3
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли

В Британии считают, что Александр проведет трилогию

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко
Футбол | 21.11.2025, 03:57
«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко
«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 3
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 311
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
20.11.2025, 19:22 2
Другие виды
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем