Экс-игрок сборной Украины высказался по поводу мирного плана Трампа
Левченко прокомментировал переговоры США и России
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о якобы разработанном «мирном плане Трампа» относительно окончания войны в Украине.
По сообщениям СМИ, администрация президента США Дональда Трампа требует от руководства Украины согласиться на американо-российский мирный план уже в ближайшие дни.
«Россия продолжает убивать невинных людей в Украине. Ежедневно эти монстры терроризируют мирное население. Эта война направлена против детей, женщин и стариков, которые не могут себя защитить.
В то же время Россия ведёт тайные переговоры с США о принудительном окончании войны на условиях России. Это полный провал со стороны США, и если Европа также примет эти условия, это будет катастрофа», – написал Левченко в сторис своего Instagram-аккаунта.
Документ из 28 пунктов, по данным источников, предполагает серьёзные уступки со стороны Украины. Среди ключевых требований – отказ от подконтрольных территорий Донбасса и сокращение армии примерно вдвое.
