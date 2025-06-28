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  4. Палмейрас – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 19:02 |
128
1

Палмейрас – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 плей-офф КЧМ-2025

28 июня 2025, 19:02 |
128
1
Палмейрас – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 19:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».

КЧС-2025. 1/8 финала, 28 июня.

Палмейрас – Ботафого – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Палмейрас – Ботафого. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Палмейрас Ботафого клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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GloryUkraine
Стадіон  порожній майже на 3/4. Якщо на європейські команди ще якось люди ідуть, то навіть на бразилійські ні. 
Провальний турнір для фіфи.
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