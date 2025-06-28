Палмейрас – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча 1/8 плей-офф КЧМ-2025
В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».
Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра началась в 19:00 по киевскому времени.
В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».
КЧС-2025. 1/8 финала, 28 июня.
Палмейрас – Ботафого – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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