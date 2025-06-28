Палмейрас – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

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Игра началась в 19:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».

КЧС-2025. 1/8 финала, 28 июня.

Палмейрас – Ботафого – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча