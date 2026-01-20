Стали известны конкуренты Шахтера в борьбе за подписание Луиги

Донецкий «Шахтер» проявляет серьезную заинтересованность в подписании 19-летнего центрфорварда «Палмейраса» Луиги.

Сообщается, что бразильский клуб будет готов рассмотреть возможность продажи своего таланта за 10 миллионов евро.

По данным журналиста Флавио Латифа, конкурентами «горняков» за право подписать Луиги являются датский «Мидтьюлланд» и бразильский «Атлетико Минейро».

При этом сам Луиги хотел бы продолжить карьеру в Европе, поэтому вариант с «петушками» ныне расценивается для него как наименее вероятный.

Луиги имеет на своем счету 29 матчей (782 минуты) за первую команду «Палмейраса», в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.