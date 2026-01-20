Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны конкуренты Шахтера в борьбе за подписание Луиги
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 02:14 |
Стали известны конкуренты Шахтера в борьбе за подписание Луиги

«Горнякам» интересен 19-летний центрфорвард «Палмейраса»

Стали известны конкуренты Шахтера в борьбе за подписание Луиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиги

Донецкий «Шахтер» проявляет серьезную заинтересованность в подписании 19-летнего центрфорварда «Палмейраса» Луиги.

Сообщается, что бразильский клуб будет готов рассмотреть возможность продажи своего таланта за 10 миллионов евро.

По данным журналиста Флавио Латифа, конкурентами «горняков» за право подписать Луиги являются датский «Мидтьюлланд» и бразильский «Атлетико Минейро».

При этом сам Луиги хотел бы продолжить карьеру в Европе, поэтому вариант с «петушками» ныне расценивается для него как наименее вероятный.

Луиги имеет на своем счету 29 матчей (782 минуты) за первую команду «Палмейраса», в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
