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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
28.06.2025 19:00 - : -
Ботафого
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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 11:26 | Обновлено 28 июня 2025, 11:27
25
0

Палмейрас – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

28 июня 2025, 11:26 | Обновлено 28 июня 2025, 11:27
25
0
Палмейрас – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 июня, состоится первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч состоится в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Запланировано, что игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Палмейрас» – «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Палмейрас – Ботафого
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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