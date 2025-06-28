В субботу, 28 июня, состоится первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч состоится в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Запланировано, что игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Палмейрас» – «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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