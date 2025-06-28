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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
28.06.2025 19:00 – FT 1 : 0
Ботафого
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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 21:50 |
1036
3

Палмейрас – Ботафого – 1:0. Супергол на 100 минуте. Видеообзор

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 плей-офф КЧМ-2025

28 июня 2025, 21:50 |
1036
3
Палмейрас – Ботафого – 1:0. Супергол на 100 минуте. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 июня, прошел первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч прошел в городе Филадельфия (США) на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал бразилец Паулиньо из «Палмейраса», который забил классный мяч после индивидуального прохода на 100-й минуте.

КЧС-2025. 1/8 финала, 28 июня.

Палмейрас – Ботафого – 1:0

Гол: Паулиньо, 100 мин.

ГОЛ! Паулиньо, 100 мин, 1:0!

События матча

116’
Густаво Гомес (Палмейрас) получает красную карточку.
100’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Палмейрас).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Singularis
Что тут суперного, то что мяч зацепил ногой защитник?)
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0
antt
Сан Пауло (Палмейрас) проти Ріо де Жерейро (Ботафого). Ще й Еміліяно Мартінес, але уругвайський, в Палмейраса
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0
GloryUkraine
Стадіон  порожній майже на 3/4. Якщо на європейські команди ще якось люди ідуть, то навіть на бразилійські ні. 
Провальний турнір для фіфи.
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0
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