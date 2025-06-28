В субботу, 28 июня, прошел первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч прошел в городе Филадельфия (США) на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал бразилец Паулиньо из «Палмейраса», который забил классный мяч после индивидуального прохода на 100-й минуте.

КЧС-2025. 1/8 финала, 28 июня.

Палмейрас – Ботафого – 1:0

Гол: Паулиньо, 100 мин.

ГОЛ! Паулиньо, 100 мин, 1:0!