Палмейрас – Ботафого – 1:0. Супергол на 100 минуте. Видеообзор
Смотрите лучшие моменты матча 1/8 плей-офф КЧМ-2025
В субботу, 28 июня, прошел первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграли две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».
Матч прошел в городе Филадельфия (США) на арене «Линкольн Файненшел Филд».
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Автором единственного гола в матче стал бразилец Паулиньо из «Палмейраса», который забил классный мяч после индивидуального прохода на 100-й минуте.
КЧС-2025. 1/8 финала, 28 июня.
Палмейрас – Ботафого – 1:0
Гол: Паулиньо, 100 мин.
ГОЛ! Паулиньо, 100 мин, 1:0!
100' GOAL!! ⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025
Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU
События матча
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