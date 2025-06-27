Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмейрас – Ботафого. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Палмейрас
28.06.2025 19:00 - : -
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 19:36 | Обновлено 27 июня 2025, 19:38
110
0

Палмейрас – Ботафого. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 28 июня и начнется в 19:00 по Киеву

27 июня 2025, 19:36 | Обновлено 27 июня 2025, 19:38
110
0
Палмейрас – Ботафого. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

28 июня, на клубном чемпионате мира, свой матч 1/8 финала проведут Палмейрас и Ботафого. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Палмейрас

На этом турнире Палмейрас смотрится неплохо, команда начала с битвы против Порту, владела преимуществом, но конвертировать его в забитые мячи не удалось – 0:0. Во втором туре по делу обыграли египетский Аль-Ахли, хоть и владели мячом в два раза меньше – 2:0.

Перед последним туром клуб лидировал в группе, было достаточно не проиграть, чтоб остаться на первом месте. Битва против Интер Майами получилась тяжелой, пропустили быстрый мяч, а с середины второй половины и вовсе горели 0:2, но смогли спастись в концовке, забив на 80-й и 87-й минутах, в итоге 2:2, важная ничья, которая позволила пробиться в плей-офф с первой строчки.

Ботафого

«Победоносные» попали в тяжелую группу, где надо было сражаться с ПСЖ, мадридским Атлетико и Сиэтл Саундерс. Первый матч провели против американского клуба, выиграли 2:1, хотя к игре осталось немало вопросов. Ключевым стал второй матч против действующего победителя европейской Лиги чемпионов, французского ПСЖ, этот матч Ботафого сенсационно выиграл 1:0, хотя здесь помогла удача.

В последнем туре команда уступила Атлетико со счетом 0:1, образовалась ситуация, при которой три команды набрали по шесть очков, по дополнительным показателям бразильский коллектив стал вторым. Ботафого крепкая команда, уделяющая много внимания обороне, что позволило хорошо отыграть против топовых европейских клубов, и выйти из группы.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, Палмейрас не может обыграть соперника в пяти последних встречах. Команды пересекались и в этом году, их битва завершилась нулевой ничьей.

Прогноз

Все четыре бразильские команды пробились в плей-офф клубного чемпионата мира, но одна из них точно вылетит в 1/8 финала, так как встретятся двое представителей этой страны. На бумаге Палмейрас небольшой фаворит, хотя здесь можно ждать любого исхода.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Палмейраса – 2,37, ничья – 2,88, победа Ботафого – 3,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В результативный футбол я здесь не верю, поэтому поставлю на тотал меньше 2 голов за 1,87.

Прогноз Sport.ua
Палмейрас
28 июня 2025 -
19:00
Ботафого
Тотал меньше 2 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бенфика – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока
ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота
Палмейрас Ботафого клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Футбол | 27 июня 2025, 07:40 5
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон

Украинец решил остаться в «Реале»

Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши
Футбол | 27 июня 2025, 18:39 0
Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши
Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши

Подопечные Владимира Пятенко пропустили 4 безответных мяча

Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Волейбол | 27.06.2025, 17:15
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Бокс | 27.06.2025, 08:56
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Бокс | 27.06.2025, 00:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
26.06.2025, 08:50 3
Бокс
Ямаль разозлился на руководство Барселоны из-за этого трансфера
Ямаль разозлился на руководство Барселоны из-за этого трансфера
25.06.2025, 22:55 2
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
25.06.2025, 23:31 16
Бокс
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
25.06.2025, 20:00 3
Футбол
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
26.06.2025, 08:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем