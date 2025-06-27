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28 июня, на клубном чемпионате мира, свой матч 1/8 финала проведут Палмейрас и Ботафого. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Палмейрас

На этом турнире Палмейрас смотрится неплохо, команда начала с битвы против Порту, владела преимуществом, но конвертировать его в забитые мячи не удалось – 0:0. Во втором туре по делу обыграли египетский Аль-Ахли, хоть и владели мячом в два раза меньше – 2:0.

Перед последним туром клуб лидировал в группе, было достаточно не проиграть, чтоб остаться на первом месте. Битва против Интер Майами получилась тяжелой, пропустили быстрый мяч, а с середины второй половины и вовсе горели 0:2, но смогли спастись в концовке, забив на 80-й и 87-й минутах, в итоге 2:2, важная ничья, которая позволила пробиться в плей-офф с первой строчки.

Ботафого

«Победоносные» попали в тяжелую группу, где надо было сражаться с ПСЖ, мадридским Атлетико и Сиэтл Саундерс. Первый матч провели против американского клуба, выиграли 2:1, хотя к игре осталось немало вопросов. Ключевым стал второй матч против действующего победителя европейской Лиги чемпионов, французского ПСЖ, этот матч Ботафого сенсационно выиграл 1:0, хотя здесь помогла удача.

В последнем туре команда уступила Атлетико со счетом 0:1, образовалась ситуация, при которой три команды набрали по шесть очков, по дополнительным показателям бразильский коллектив стал вторым. Ботафого крепкая команда, уделяющая много внимания обороне, что позволило хорошо отыграть против топовых европейских клубов, и выйти из группы.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, Палмейрас не может обыграть соперника в пяти последних встречах. Команды пересекались и в этом году, их битва завершилась нулевой ничьей.

Прогноз

Все четыре бразильские команды пробились в плей-офф клубного чемпионата мира, но одна из них точно вылетит в 1/8 финала, так как встретятся двое представителей этой страны. На бумаге Палмейрас небольшой фаворит, хотя здесь можно ждать любого исхода.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Палмейраса – 2,37, ничья – 2,88, победа Ботафого – 3,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В результативный футбол я здесь не верю, поэтому поставлю на тотал меньше 2 голов за 1,87.