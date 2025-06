Кому забивал Эрлинг Холанд свои юбилейные голы?

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счётом 5:2.

Как уже сообщалось ранее, Эрлинг Холанд забил в этой игре свой юбилейный, 300-й гол в карьере.

Эрлинг Холанд стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 300 забитых мячей:

Норвежец забивал свои юбилейные голы в следующих матчах:

Всего в сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд забил уже 33 гола за Манчестер Сити во всех турнирах.

