Кому забивал Эрлинг Холанд свои юбилейные голы?

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счётом 5:2.

Как уже сообщалось ранее, Эрлинг Холанд забил в этой игре свой юбилейный, 300-й гол в карьере.

Эрлинг Холанд стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 300 забитых мячей:

24 года и 333 дня – Килиан Мбаппе

24 года и 340 дней – Эрлинг Голланд

Норвежец забивал свои юбилейные голы в следующих матчах:

100 – март 2021 года за Боруссию в матче против Баварии

200 – апрель 2023 года, за Манчестер Сити в матче против Саутгемптона

300 – июнь 2025 года, за Манчестер Сити в матче против Ювентуса

Всего в сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд забил уже 33 гола за Манчестер Сити во всех турнирах.