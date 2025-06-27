Украина. Премьер лига27 июня 2025, 09:58 |
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Кому забивал Эрлинг Холанд свои юбилейные голы?
Гол в ворота Ювентуса стал очередным знаковым моментом в карьере норвежца
27 июня 2025, 09:58 |
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В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счётом 5:2.
Как уже сообщалось ранее, Эрлинг Холанд забил в этой игре свой юбилейный, 300-й гол в карьере.
Эрлинг Холанд стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 300 забитых мячей:
- 24 года и 333 дня – Килиан Мбаппе
- 24 года и 340 дней – Эрлинг Голланд
Норвежец забивал свои юбилейные голы в следующих матчах:
- 100 – март 2021 года за Боруссию в матче против Баварии
- 200 – апрель 2023 года, за Манчестер Сити в матче против Саутгемптона
- 300 – июнь 2025 года, за Манчестер Сити в матче против Ювентуса
Всего в сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд забил уже 33 гола за Манчестер Сити во всех турнирах.
How many goals will Erling Haaland end his career with? ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/yGHVRpJ01B— BBC Sport (@BBCSport) June 26, 2025
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