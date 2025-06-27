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  4. Кому забивал Эрлинг Холанд свои юбилейные голы?
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 09:58 |
77
0

Кому забивал Эрлинг Холанд свои юбилейные голы?

Гол в ворота Ювентуса стал очередным знаковым моментом в карьере норвежца

27 июня 2025, 09:58 |
77
0
Кому забивал Эрлинг Холанд свои юбилейные голы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счётом 5:2.

Как уже сообщалось ранее, Эрлинг Холанд забил в этой игре свой юбилейный, 300-й гол в карьере.

Эрлинг Холанд стал вторым самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 300 забитых мячей:

  • 24 года и 333 дня – Килиан Мбаппе
  • 24 года и 340 дней – Эрлинг Голланд

Норвежец забивал свои юбилейные голы в следующих матчах:

  • 100 – март 2021 года за Боруссию в матче против Баварии
  • 200 – апрель 2023 года, за Манчестер Сити в матче против Саутгемптона
  • 300 – июнь 2025 года, за Манчестер Сити в матче против Ювентуса

Всего в сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд забил уже 33 гола за Манчестер Сити во всех турнирах.

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Эрлинг Холанд статистика Ювентус - Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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