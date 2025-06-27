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  4. Юбилейный. Холанд забил свой 300-й гол в карьере
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 01:17 |
68
0

Юбилейный. Холанд забил свой 300-й гол в карьере

Гол норвежца помог Манчестер Сити победить Ювентус

27 июня 2025, 01:17 |
68
0
Юбилейный. Холанд забил свой 300-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счетом 5:2 и занял первое место в своей группе.

Одним из героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил свой юбилейный, 300-й гол в карьере.

Команды, за которые забивал Эрлинг Холанд:

  • 123 – Манчестер Сити
  • 86 – Боруссия Дортмунд
  • 42 – сборная Норвегии
  • 29 – РБ Зальцбург
  • 20 – Мольде

Также для 24-летнего норвежца этот гол стал 55-м в международных турнирах (УЕФА и ФИФА). Только один игрок до своих 25-ти лет забивал больше - Лионель Месси (56).

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клубный чемпионат мира по футболу Эрлинг Холанд статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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