Юбилейный. Холанд забил свой 300-й гол в карьере
Гол норвежца помог Манчестер Сити победить Ювентус
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счетом 5:2 и занял первое место в своей группе.
Одним из героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил свой юбилейный, 300-й гол в карьере.
Команды, за которые забивал Эрлинг Холанд:
- 123 – Манчестер Сити
- 86 – Боруссия Дортмунд
- 42 – сборная Норвегии
- 29 – РБ Зальцбург
- 20 – Мольде
Также для 24-летнего норвежца этот гол стал 55-м в международных турнирах (УЕФА и ФИФА). Только один игрок до своих 25-ти лет забивал больше - Лионель Месси (56).
300 - Erling Haaland's 52nd-minute goal against Juventus in the @FIFACWC was his 300th across his top-flight and international career. Strike. pic.twitter.com/4wC3iGVGt9— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2025
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