Юбилейный. Холанд забил свой 300-й гол в карьере

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил Ювентус со счетом 5:2 и занял первое место в своей группе.

Одним из героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил свой юбилейный, 300-й гол в карьере.

Команды, за которые забивал Эрлинг Холанд:

Также для 24-летнего норвежца этот гол стал 55-м в международных турнирах (УЕФА и ФИФА). Только один игрок до своих 25-ти лет забивал больше - Лионель Месси (56).

