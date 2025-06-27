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  4. ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 06:06 |
149
0

ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала

21-летний форвард поразил ворота РБ Зальцбург на 84-й минуте поединка КЧМ-2025

27 июня 2025, 06:06 |
149
0
ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий мяч для королевского клуба на 84-й минуте забил Гонсало Гарсия.

Для 21-летнего испанского форварда это уже второй мяч на КЧМ-2025.

ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала

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Гонсало Гарсия видео голов и обзор Реал Мадрид РБ Зальцбург клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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