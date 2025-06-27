27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

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Третий мяч для королевского клуба на 84-й минуте забил Гонсало Гарсия.

Для 21-летнего испанского форварда это уже второй мяч на КЧМ-2025.

ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала