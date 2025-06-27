ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала
21-летний форвард поразил ворота РБ Зальцбург на 84-й минуте поединка КЧМ-2025
27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.
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Третий мяч для королевского клуба на 84-й минуте забил Гонсало Гарсия.
Для 21-летнего испанского форварда это уже второй мяч на КЧМ-2025.
ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала
84' ⚽ GOLAZOOO — GONZALO GARCÍA!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
Real Madrid grab their third as the youngster gets on the scoresheet.
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5P2gcN1rva
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