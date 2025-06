27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий мяч для королевского клуба на 84-й минуте забил Гонсало Гарсия.

Для 21-летнего испанского форварда это уже второй мяч на КЧМ-2025.

ВИДЕО. Как Гонсало Гарсия установил окончательный счет в матче Реала

84' ⚽ GOLAZOOO — GONZALO GARCÍA!



Real Madrid grab their third as the youngster gets on the scoresheet.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5P2gcN1rva