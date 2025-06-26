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Англия
26 июня 2025, 19:25 | Обновлено 26 июня 2025, 19:52
739
1

Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока

В ближайшее время «мерсисайдцы» хотят подписать форварда и защитника

26 июня 2025, 19:25 | Обновлено 26 июня 2025, 19:52
739
1
Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», находится в поисках нового центрального защитника и нападающего на следующий сезон.

Известный инсайдер Николо Скира рассказал, что «мерсисайдцы» попытаются подписать нового защитника и форварда в течение следующих дней.

Напомним, что со старта летнего трансферного окна «Ливерпуль» оформил три трансфера: Флориан Вирц, Жереми Фримпонг (оба пришли из «Байера») и Милош Керкез (перешел из «Борнмута»).

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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Комментарии 1
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Mark4854590
Якщо гравці потрібні, то Ліверпуль їх придбає, бюджет дозволяє. Хіба що буде якась принципова умова.
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