Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока
В ближайшее время «мерсисайдцы» хотят подписать форварда и защитника
Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», находится в поисках нового центрального защитника и нападающего на следующий сезон.
Известный инсайдер Николо Скира рассказал, что «мерсисайдцы» попытаются подписать нового защитника и форварда в течение следующих дней.
Напомним, что со старта летнего трансферного окна «Ливерпуль» оформил три трансфера: Флориан Вирц, Жереми Фримпонг (оба пришли из «Байера») и Милош Керкез (перешел из «Борнмута»).
#Liverpool are planning to sign a new centre-back and a new striker in the next days. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2025
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