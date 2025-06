Ливерпуль определился с целями на трансферно окно. Нужны два игрока

Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», находится в поисках нового центрального защитника и нападающего на следующий сезон.

Известный инсайдер Николо Скира рассказал, что «мерсисайдцы» попытаются подписать нового защитника и форварда в течение следующих дней.

Напомним, что со старта летнего трансферного окна «Ливерпуль» оформил три трансфера: Флориан Вирц, Жереми Фримпонг (оба пришли из «Байера») и Милош Керкез (перешел из «Борнмута»).

