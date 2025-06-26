Другие новости26 июня 2025, 19:22 |
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214 миллионов – и это не предел. Кто в топ-10 крупнейших расходников лета
«Ливерпуль» возглавляет этот список
26 июня 2025, 19:22 |
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«Ливерпуль» продолжает разрывать трансферный рынок. Клуб совершил очередное громкое подписание – венгерский фланговый защитник Милош Керкез стал новым игроком «красных».
В целом «Ливерпуль» уже потратил 214 миллионов евро в это межсезонье – больше, чем кто–либо в Европе.
Топ–10 клубов по суммарным затратам на трансферы летом 2025 года:
- 214 млн евро – Ливерпуль
- 131 млн евро – Манчестер Сити
- 118 млн евро – Реал
- 116 млн евро – Челси
- 78 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 74 млн евро – Ювентус
- 71 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
- 62 млн евро – Боруссия Дортмунд
- 60 млн евро – Брайтон
- 58 млн евро – Бернли
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