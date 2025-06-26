214 миллионов – и это не предел. Кто в топ-10 крупнейших расходников лета

«Ливерпуль» продолжает разрывать трансферный рынок. Клуб совершил очередное громкое подписание – венгерский фланговый защитник Милош Керкез стал новым игроком «красных».

В целом «Ливерпуль» уже потратил 214 миллионов евро в это межсезонье – больше, чем кто–либо в Европе.

Топ–10 клубов по суммарным затратам на трансферы летом 2025 года: