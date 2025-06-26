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26 июня 2025, 19:22 |
442
0

214 миллионов – и это не предел. Кто в топ-10 крупнейших расходников лета

«Ливерпуль» возглавляет этот список

26 июня 2025, 19:22 |
442
0
214 миллионов – и это не предел. Кто в топ-10 крупнейших расходников лета
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» продолжает разрывать трансферный рынок. Клуб совершил очередное громкое подписание – венгерский фланговый защитник Милош Керкез стал новым игроком «красных».

В целом «Ливерпуль» уже потратил 214 миллионов евро в это межсезонье – больше, чем кто–либо в Европе.

Топ–10 клубов по суммарным затратам на трансферы летом 2025 года:

  • 214 млн евро – Ливерпуль
  • 131 млн евро – Манчестер Сити
  • 118 млн евро – Реал
  • 116 млн евро – Челси
  • 78 млн евро – Манчестер Юнайтед
  • 74 млн евро – Ювентус
  • 71 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
  • 62 млн евро – Боруссия Дортмунд
  • 60 млн евро – Брайтон
  • 58 млн евро – Бернли
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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