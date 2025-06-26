Чемпион впереди всех. Сколько этим летом уже потратил Ливерпуль
Красные уже отдали 216 миллионов фунтов
Чемпион Англии Ливерпуль пока что активнее всех среди клубов АПЛ проводит трансферное лето. Команду уже пополнили игроки на 216,5 миллиона фунтов.
Это ровно на 100 миллионов больше, чем у Манчестер Сити, который идет на второй позиции по расходам.
Ливерпуль уже подписал Флориана Вирца, Милоша Керкеза, Жереми Фримпонга и Гиорги Мамардашвили. Последнего клуб оформил еще год назад, но грузинский кипер будет считаться новичком этого лета.
У Манчестер Сити состав пополнили Райан Аит-Нури, Райан Шерки и Тиджани Рейндерс.
При этом Ливерпуль успел немного заработать: 10 миллионов за досрочный переход Трента Александера-Арнольда в Реал и 18 миллионов на продаже Куивина Келлехера в Брентфорд.
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