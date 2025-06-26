ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт
Алессандро забил второй мяч для нерадзурри в поединке третьего тура группы Е КЧМ на 90+2-й
26 июня состоялся матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан и Ривер Плейт.
Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэттл. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+3-й минуте защитник итальянского коллектива Алессандро Бастони забил второй гол в этой встрече.
Интер Милан вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места в квартете и в 1/8 финала сыграет против Флуминенсе.
ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт
⚽ BASTONI SEALS IT!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
Alessandro Bastoni steps up and puts the match to bed for @Inter!
They're leading their group and advancing to the R16 🔵⚫
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/AMLnNqOXzf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 26 июня в 04:00 по Киеву
Чемпиону мира из Украины помогают три боксера с африканскими корнями