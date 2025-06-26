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  4. ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 06:33 |
235
0

ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт

Алессандро забил второй мяч для нерадзурри в поединке третьего тура группы Е КЧМ на 90+2-й

26 июня 2025, 06:33 |
235
0
ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

26 июня состоялся матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэттл. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+3-й минуте защитник итальянского коллектива Алессандро Бастони забил второй гол в этой встрече.

Интер Милан вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места в квартете и в 1/8 финала сыграет против Флуминенсе.

ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт

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Интер Милан Ривер Плейт видео голов и обзор клубный чемпионат мира по футболу Алессандро Бастони
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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