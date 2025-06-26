26 июня состоялся матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэттл. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

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На 90+3-й минуте защитник итальянского коллектива Алессандро Бастони забил второй гол в этой встрече.

Интер Милан вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места в квартете и в 1/8 финала сыграет против Флуминенсе.

ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт