Две красные карточки. Интер дожал Ривер Плейт и вышел в плей-офф КЧМ-2025

26 июня состоялся матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэттл. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

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Первый гол на 72-й минуте забил Франческо Пио Эспозито. Ассист отдал Петар Сучич. А на 90+3-й окончательный счет в противостоянии установил Алессандро Бастони.

Ключевую роль сыграла красная карточка для центрбека аргнтинского коллектива Лукаса Мартинеса, который на 66-й в подкате сбил Генриха Мхитаряна. Главный арбитр оценил этот эпизод как фол последней надежды. Но на этом удаления не закончились – на 90+6-й вторую желтую получил Гонсало Монтиэль.

Благодаря победе подопечные Кристиана Киву вышли в плей-офф КЧМ-2025, выиграв квартет Е c семью очками. В 1/8 финала итальянский клуб встретится с Флуминенсе из Бразилии.

Вместе с Интером в плей-офф турнира из группы прошел мексиканский Монтеррей.

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа Е. 3-й тур

Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:0

Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3

Интер Милан: Янн Соммер, Дензел Дюмфрис, Маттео Дармиан (Стефан де Врей, 82), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 62), Франческо Ачерби, Николо Барелла (Петар Сучич, 62), Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Франческо Пио Эспозито (Себастьяно Эспозито, 82), Лаутаро Мартинес (Валентин Карбони, 73)

Ривер Плейт: Франко Армани, Пауло Диас, Лукас Мартинес, Гонсало Монтиель, Родриго Альендро (Мануэль Лансини, 61), Максимильяно Меса (Игнасио Фернандес, 55), Матиас Краневиттер (Джорджо Константини, 61), Франко Мастантуоно, Факундо Колидио (Херман Песселья, 68), Маркос Акунья, Мигель Борха

Предупреждения: Алессандро Бастони (30), Карлос Аугусто (77), Себастьяно Эспозито (85), Дензел Дюмфрис (90+4) – Гонсало Монтиель (22), Мануэль Лансини (77), Пауло Диас (88)

Удаления: Лукас Мартинес (65), Гонсало Монтиель (90+5)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine