26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

На 66-й минуте центральный защитник аргентинского клуба Лукас Мартинес получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Центрбек сбил Генриха Мхитаряна в подкате.

ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды

Disaster for River! 😳



Martínez Quarta shown a straight red 🟥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/dq3hirqd7s