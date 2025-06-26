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  4. ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 05:34 | Обновлено 26 июня 2025, 05:35
123
0

ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды

Лукас Мартинес в подкате сбил Генриха Мхитаряна на 66-й минуте поединка КЧМ

26 июня 2025, 05:34 | Обновлено 26 июня 2025, 05:35
123
0
ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте центральный защитник аргентинского клуба Лукас Мартинес получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Центрбек сбил Генриха Мхитаряна в подкате.

ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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