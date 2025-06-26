ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды
Лукас Мартинес в подкате сбил Генриха Мхитаряна на 66-й минуте поединка КЧМ
26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.
Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 66-й минуте центральный защитник аргентинского клуба Лукас Мартинес получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Центрбек сбил Генриха Мхитаряна в подкате.
ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды
Disaster for River! 😳— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
Martínez Quarta shown a straight red 🟥
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/dq3hirqd7s
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025
«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея