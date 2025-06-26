26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте центральный защитник аргентинского клуба Лукас Мартинес получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Центрбек сбил Генриха Мхитаряна в подкате.

ВИДЕО. Игрок Ривера был удален в матче с Интером за фол последней надежды