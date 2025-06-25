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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 23:25 | Обновлено 25 июня 2025, 23:33
52
0

Интер – Ривер Плейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е клубного чемпионата мира 2025

25 июня 2025, 23:25 | Обновлено 25 июня 2025, 23:33
52
0
Интер – Ривер Плейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня миланский «Интер» будет противостоять аргентинскому клубу «Ривер Плейт» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Поединок пройдет в городе Сиэтл на арене «Lumen Field».

Запланировано, что игра начнется в 4 часа утра.

В группе Е перед стартом поединка «Интер» – второй, а вот «Ривер Плейт» – первый. Обе команды имеют по 4 пункта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Интер» – «Ривер Плейт». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Ривер Плейт
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Интер Милан Ривер Плейт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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