Интер – Ривер Плейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е клубного чемпионата мира 2025
26 июня миланский «Интер» будет противостоять аргентинскому клубу «Ривер Плейт» в третьем туре клубного чемпионата мира.
Поединок пройдет в городе Сиэтл на арене «Lumen Field».
Запланировано, что игра начнется в 4 часа утра.
В группе Е перед стартом поединка «Интер» – второй, а вот «Ривер Плейт» – первый. Обе команды имеют по 4 пункта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Интер» – «Ривер Плейт». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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