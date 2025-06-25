26 июня миланский «Интер» будет противостоять аргентинскому клубу «Ривер Плейт» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Поединок пройдет в городе Сиэтл на арене «Lumen Field».

Запланировано, что игра начнется в 4 часа утра.

В группе Е перед стартом поединка «Интер» – второй, а вот «Ривер Плейт» – первый. Обе команды имеют по 4 пункта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Интер» – «Ривер Плейт». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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