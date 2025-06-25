Интер Милан

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26 июня, в третьем круге группового раунда клубного чемпионата мира, между собой сыграют Интер и Ривер Плейт. Встреча начнется в 04:00 по киевскому времени.

Интер

Итальянский гранд сильно огорчает своей игрой фанатов, даже несмотря на то, что удалось набрать 4 очка в двух встречах. В первом матче не удалось обыграть Мотеррей – 1:1, хоть преимущество и было.

Большим испытанием стал матч против Уравы, от которой пропустили уже на 11-й минуте. Интер пытался отыграться, но в первом тайме ни разу даже не пробил в створ. Сравнять счет удалось только на 78-й минуте, а решающий мяч был забит только в компенсированное время, в итоге, тяжелая и волевая победа со счетом 2:1.

Ничья в этой встрече гарантировано выводит миланцев в плей-офф, но непонятно с какого места. При новом тренере Киву команда пока выглядит тяжело, не хватает фантазии и разнообразия.

Ривер Плейт

Аргентинский клуб начал турнир с победы над японской Уравой – 3:1, один из тех случаев, когда удалось умело воспользоваться ошибками соперника. Тяжелее складывался второй матч против мексиканского Монтеррей, в этой встрече Ривер Плейт владел значительным перевесом, чего стоит статистика ударов – 18:3.

Сейчас команда является лидером квартета, но еще ничего не решено. Не любая ничья гарантирует команде проход в плей-офф. Конечно, все в руках команды, если побеждать в предстоящей встрече, тогда Ривер Плейт с первого места пробьется в следующий круг.

Прогноз

Перед этой встречей наблюдается серьезное изменение в котировках, если раньше Интер выглядел фаворитом, сейчас шансы команд на успех почти сравнялись. В миланцев мало верят, на фоне невыразительной игры. Ранее клубы никогда не пересекались.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 2,12, ничья – 3,07, победа Ривер Плейт – 3,85. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В битве лидеров победа гарантирует первое место в группе. Если этот матч завершиться результативной ничьей – 2:2 и выше, тогда обе команды проходят в плей-офф, независимо от результата параллельной встречи. Предположу, что команды, как минимум обменяются голами за 1,82.