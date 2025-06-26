ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й
Франческо Пио Эспозито забил за нерадзурри в последнем поединке группы Е КЧМ-2025
26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.
Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
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На 72-й минуте счет в поединке был открыт. За нерадзурри отличился Франческо Пио Эспозито.
Ривер Плейт с 66-й играет в меньшинстве после удаления Лукаса Мартинеса.
ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й
72' ⚽ GOAL – ESPOSITO!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
He finally breaks through for @Inter!
A composed finish gives them the lead late on 🔵⚫
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/OrgS5pKThQ
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