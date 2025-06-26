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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 05:41 |
355
0

ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й

Франческо Пио Эспозито забил за нерадзурри в последнем поединке группы Е КЧМ-2025

26 июня 2025, 05:41 |
355
0
ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте счет в поединке был открыт. За нерадзурри отличился Франческо Пио Эспозито.

Ривер Плейт с 66-й играет в меньшинстве после удаления Лукаса Мартинеса.

ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й

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Франческо Пио Эспозито видео голов и обзор Интер Милан Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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