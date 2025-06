26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте счет в поединке был открыт. За нерадзурри отличился Франческо Пио Эспозито.

Ривер Плейт с 66-й играет в меньшинстве после удаления Лукаса Мартинеса.

ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й

72' ⚽ GOAL – ESPOSITO!



He finally breaks through for @Inter!



A composed finish gives them the lead late on 🔵⚫



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTRIV pic.twitter.com/OrgS5pKThQ