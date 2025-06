26 июня состоялся матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе Е между командами Урава Ред Даймондс и Монтеррей.

Поединок прошел на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу мексиканского коллектива.

Монтеррей вышел в плей-офф КЧМ-2025 и в 1/8 финала сыграет против Боруссии Дортмунд.

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа Е. 3-й тур

Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Деосса, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Бертераме, 34 мин.

ГОЛ! 0:3 Корона, 38 мин.

ГОЛ! 0:4 Бертераме, 90+7 мин.