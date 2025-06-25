Утром, 26 июня, состоится поединок между клубами «Урава Ред Даймондс» и «Монтеррей» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Местом проведения матча станет арена «Роуз Боул» в Пасадене.

Игра начнется в 4 часа утра по киевскому времени.

Перед стартовым противостоянием «Монтеррей» находится на третьей позиции в группе Е (два балла), а вот «Урава Ред Даймондс» пока последняя (ноль очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей». Смотреть онлайн. LIVE трансляция