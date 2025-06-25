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Клубный чемпионат мира
Урава Ред Даймондс
26.06.2025 04:00 - : -
Монтеррей
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 23:00 | Обновлено 25 июня 2025, 23:12
31
0

Урава Ред Даймондс – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е клубного чемпионата мира 2025

25 июня 2025, 23:00 | Обновлено 25 июня 2025, 23:12
31
0
Урава Ред Даймондс – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Утром, 26 июня, состоится поединок между клубами «Урава Ред Даймондс» и «Монтеррей» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Местом проведения матча станет арена «Роуз Боул» в Пасадене.

Игра начнется в 4 часа утра по киевскому времени.

Перед стартовым противостоянием «Монтеррей» находится на третьей позиции в группе Е (два балла), а вот «Урава Ред Даймондс» пока последняя (ноль очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Урава Ред Даймондс – Монтеррей
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Трансляция матча В эфире
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Урава Ред Даймондс Монтеррей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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