Урава Ред Даймондс – Монтеррей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е клубного чемпионата мира 2025
Утром, 26 июня, состоится поединок между клубами «Урава Ред Даймондс» и «Монтеррей» в третьем туре клубного чемпионата мира.
Местом проведения матча станет арена «Роуз Боул» в Пасадене.
Игра начнется в 4 часа утра по киевскому времени.
Перед стартовым противостоянием «Монтеррей» находится на третьей позиции в группе Е (два балла), а вот «Урава Ред Даймондс» пока последняя (ноль очков).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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