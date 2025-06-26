Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча
Клубный чемпионат мира
Урава Ред Даймондс
26.06.2025 04:00 – FT 0 : 4
Монтеррей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 06:05 | Обновлено 26 июня 2025, 06:38
335
0

Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча

Мексиканский клуб обыграл соперников со счетом 4:0 и стал вторым в группе E

26 июня 2025, 06:05 | Обновлено 26 июня 2025, 06:38
335
0
Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня состоялся матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе Е между командами Урава Ред Даймондс и Монтеррей.

Поединок прошел на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу мексиканского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще в первом тайме Монтеррей забил три гола. Отличились Нельсон Деосса, Герман Бертераме и Хесус Корона. А на 90+7-й Бертераме оформил дубль.

Монтеррей, за который выступает именитый испанский центрбек Серхио Рамос, занял итоговое второе место в квартете Е с пятью очками и вышел в плей-офф турнира. Первым стал Интер Милан (семь пунктов).

В 1/8 финала КЧМ-2025 мексиканцы поборются против Боруссии Дортмунд.

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа Е. 3-й тур

Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Урава Ред Даймондс: Сюсаку Ниcикава, Такахиро Секине (Такуя Огивара, 68), Данило Боза, Мариус Хойбротен, Йоити Наганума, Рема Ватанабе, Матеус Савио (Томоаки Окубо, 70), Такуро Канеко (Тиаго Сантана, 46), Самуэль Густафссон (Тайси Мацумото, 46), Кайто Ясуи (Рио Нитта, 81), Юсуке Мацуо

Монтеррей: Эстебан Андрада, Луис Рейес (Херардо Артеага, 65), Серхио Рамос, Рикардо Чавес, Стефан Медина (Виктор Гусман, 85), Фидель Амбрис (Хорди Кортисо, 84), Хосе Альварадо (Роберто де ла Роса, 65), Нельсон Деосса, Оливер Торрес, Хесус Корона (Икер Фимбрес, 65), Херман Бертераме

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт
Две красные карточки. Интер дожал Ривер Плейт и вышел в плей-офф КЧМ-2025
ВИДЕО. 19-летний талант вывел Интер вперед в матче с Ривер Плейт на 72-й
Урава Ред Даймондс Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Серхио Рамос Хесус Корона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс
Теннис | 26 июня 2025, 01:31 3
ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс
ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс

25 июня Даяна переиграла Франческу Джонс в матче 1/8 финала турнира WTA 250 в Истборне

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25 июня 2025, 07:47 18
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 25.06.2025, 15:15
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26.06.2025, 05:35
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25.06.2025, 07:23
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 2
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 3
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем