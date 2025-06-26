Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча

26 июня состоялся матч последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе Е между командами Урава Ред Даймондс и Монтеррей.

Поединок прошел на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу мексиканского коллектива.

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Еще в первом тайме Монтеррей забил три гола. Отличились Нельсон Деосса, Герман Бертераме и Хесус Корона. А на 90+7-й Бертераме оформил дубль.

Монтеррей, за который выступает именитый испанский центрбек Серхио Рамос, занял итоговое второе место в квартете Е с пятью очками и вышел в плей-офф турнира. Первым стал Интер Милан (семь пунктов).

В 1/8 финала КЧМ-2025 мексиканцы поборются против Боруссии Дортмунд.

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа Е. 3-й тур

Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Урава Ред Даймондс: Сюсаку Ниcикава, Такахиро Секине (Такуя Огивара, 68), Данило Боза, Мариус Хойбротен, Йоити Наганума, Рема Ватанабе, Матеус Савио (Томоаки Окубо, 70), Такуро Канеко (Тиаго Сантана, 46), Самуэль Густафссон (Тайси Мацумото, 46), Кайто Ясуи (Рио Нитта, 81), Юсуке Мацуо

Монтеррей: Эстебан Андрада, Луис Рейес (Херардо Артеага, 65), Серхио Рамос, Рикардо Чавес, Стефан Медина (Виктор Гусман, 85), Фидель Амбрис (Хорди Кортисо, 84), Хосе Альварадо (Роберто де ла Роса, 65), Нельсон Деосса, Оливер Торрес, Хесус Корона (Икер Фимбрес, 65), Херман Бертераме

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine