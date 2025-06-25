26 июня на «Роуз Боул» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Урава Ред Даймондс» сыграет против «Монтеррея». Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

«Урава Ред Даймондс»

Команда, безусловно, сильна. И не только по меркам родной Японии, где неоднократно становилась сильнейшей. Трижды, в том числе в 2022-м году, получалось выигрывать Азиатскую Лигу чемпионов. Но как раз сейчас футболисты только пытаются выбраться из серьезного, затянувшегося спада. Они были только 13-ми в прошлом сезоне в Джей-Лиге, да и сейчас, поднявшись в пятерку, явно слишком сильно отстали от лидера, «Касимы Антлерс».

На клубном чемпионате мира подопечные Скоржи просто не смогли чем-то удивить. Они могут записать себе в актив разве что то, что забивали и «Ривер Плейт», и «Интеру». С итальянцами даже вели до 78-й минуте, но что толку, если в итоге позволили сопернику оформить волевую победу 2-1, пропустив перед самым финальным свистком? Теперь шансы на плей-офф были упущены досрочно.

«Монтеррей»

Клуб во многом напоминает своего противника. Это тоже коллектив с долгой историей, в которой есть немало славных страниц, хотя прямо флагманом назвать его не тянет, не настолько много заслуг. Зато в 2021-м году в пятый раз было взято Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Но также похоже с японцами и то, что сезон, по сути, провален: 7-е место в регулярном первенстве и вылет в четвертьфинальной стадии плей-офф.

На клубный чемпионат мира футболистов повез уже новый наставник, Торрент. Он пока без побед, но добился ничьих с фаворитами, и «Интером» (1-1), и «Ривер Плейт» (0-0). Так что все в руках у команды: выиграв, желательно покрупнее, она обеспечит себя путевкой в плей-офф.

Статистика личных встреч

Как и большинство пар на турнире, и эти представители Дальнего Востока и Центральной Америки проведут первый в истории поединок друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что японцы даже за ничью зацепятся. «Монтеррей» понимает цену победы, и сумеет ее добиться тут (коэффициент – 1,79).