Панама и Гватемала вышли в плей-офф Золотого кубка. Геррего был в резерве
Выбыли из турнира Ямайка и Гваделупа
В ночь на 25 июня состоялись матчи 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ.
Панама разгромила Ямайку (4:1), а Гватемала переиграла Гваделупу (3:2).
Форвард Динамо Эдуардо Герреро весь матч оставался в резерве у сборной Панамы.
Панама заняла первое место в группе (9 очков), также в плей-офф вышла Гватемала (6), выбыли из турнира Ямайка (3) и Гваделупа (0).
Золотой кубок КОНКАКАФ
25 июня 2025
Гваделупа – Гватемала – 2:3
Голы: Плюмейн, 50 (пен), Фаэтон, 78 – Пинто, 13 (пен), Эскобар, 29, Рубин, 70
Панама – Ямайка – 4:1
Голы: Диас, 4, 17, 45 (пен), Родригес, 88 – Белл, 27
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