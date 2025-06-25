Панама и Гватемала вышли в плей-офф Золотого кубка. Геррего был в резерве

В ночь на 25 июня состоялись матчи 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ.

Панама разгромила Ямайку (4:1), а Гватемала переиграла Гваделупу (3:2).

Форвард Динамо Эдуардо Герреро весь матч оставался в резерве у сборной Панамы.

Панама заняла первое место в группе (9 очков), также в плей-офф вышла Гватемала (6), выбыли из турнира Ямайка (3) и Гваделупа (0).

Золотой кубок КОНКАКАФ

25 июня 2025

Гваделупа – Гватемала – 2:3

Голы: Плюмейн, 50 (пен), Фаэтон, 78 – Пинто, 13 (пен), Эскобар, 29, Рубин, 70

Панама – Ямайка – 4:1

Голы: Диас, 4, 17, 45 (пен), Родригес, 88 – Белл, 27

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