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Золотой кубок КОНКАКАФ
Гваделупа
25.06.2025 02:00 – FT 2 : 3
Гватемала
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25 июня 2025, 04:57 | Обновлено 25 июня 2025, 05:19
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0

Панама и Гватемала вышли в плей-офф Золотого кубка. Геррего был в резерве

Выбыли из турнира Ямайка и Гваделупа

25 июня 2025, 04:57 | Обновлено 25 июня 2025, 05:19
62
0
Панама и Гватемала вышли в плей-офф Золотого кубка. Геррего был в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 25 июня состоялись матчи 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ.

Панама разгромила Ямайку (4:1), а Гватемала переиграла Гваделупу (3:2).

Форвард Динамо Эдуардо Герреро весь матч оставался в резерве у сборной Панамы.

Панама заняла первое место в группе (9 очков), также в плей-офф вышла Гватемала (6), выбыли из турнира Ямайка (3) и Гваделупа (0).

Золотой кубок КОНКАКАФ

25 июня 2025

Гваделупа – Гватемала – 2:3

Голы: Плюмейн, 50 (пен), Фаэтон, 78 – Пинто, 13 (пен), Эскобар, 29, Рубин, 70

Панама – Ямайка – 4:1

Голы: Диас, 4, 17, 45 (пен), Родригес, 88 – Белл, 27

Турнирные таблицы

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Фаэтон (Гваделупа).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рубио Рубин (Гватемала).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Плюман (Гваделупа).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Olger Escobar (Гватемала).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Jose Pinto Samayoa (Гватемала).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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